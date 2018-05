V Nitrianskych Sučanoch v minulosti objavili poklad i rímsku mincu

Dopravnej situácii pri Nitrianskych Sučanoch by pomohol odbočovací pruh

Majestátny Rokoš s nadmorskou výškou cez 1 000 metrov sa vypína nad obcou Nitrianske Sučany. Hoci prvá písomná zmienka o obci Prievidzského okresu pochádza z prvej polovice 13. storočia, jej história je dlhšia, dokazujú to i vzácne nálezy na jej území. Na snímke medovnikárka Dana Čerteková.



Majestátny Rokoš s nadmorskou výškou cez 1 000 metrov sa vypína nad obcou Nitrianske Sučany. Hoci prvá písomná zmienka o obci Prievidzského okresu pochádza z prvej polovice 13. storočia, jej história je dlhšia, dokazujú to i vzácne nálezy na jej území. Na snímke krčma Federál - vedomostný kvíz -, ktorý v nej poriadajú, preslávil obec. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Pokladom pravdepodobne obchodníka so šafranom i rímskou mincou s podobizňou cisára Marca Aurélia sa môžu pochváliť Nitrianske Sučany v okrese Prievidza. Oba vzácne nálezy objavili obyvatelia obce spod Rokoša pri výkopových prácach pri svojich príbytkoch.Kostrové pozostatky, pri ktorých bola rímska bronzová minca a pravdepodobne päť alebo šesť menších rímskych mincí, našiel miestny obyvateľ ešte v roku 1960 počas výkopových prác v záhrade. Menšie mince a asi ľudské pozostatky sa, žiaľ, nezachovali.povedal starosta Pavol Caňo.V Nitrianskych Sučanoch sa v roku 1973 našlo i ďalších 678 mincí z čias vlády habsburského panovníka Leopolda I. Najstaršia razba pochádza z roku 1686, najmladšia z roku 1703.priblížil starosta.Miestni nález niekoľkých stoviek mincí podľa neho nazývajú pokladom.doplnil.Či vyvolal nález pokladu "zlatú horúčku", Caňo veľmi nechcel prezradiť.dodal.Tragická nehoda z októbra minulého roka medzi Nitrianskymi Sučanmi a Hornými Vestenicami, ktorá si vyžiadala osem obetí, pripomenula opäť potrebu vybudovania odbočovacích pruhov na tejto ceste prvej triedy. Opatrenie by mohlo pomôcť vyriešiť bezpečnostnú situáciu pri vstupe do Nitrianskych Sučian, ich starosta Pavol Caňo však hovorí, že je to aj o správaní vodičov.povedal Caňo.Problematikou výstavby rýchlostnej cesty R2 i odbočovacích pruhov sa podľa neho zaoberá i Združenie miest a obcí hornej Nitry, ktoré pracuje i na Akčnom pláne transformácie hornej Nitry.spomenul. Svoju výzvu adresovali predstavitelia obcí na Trenčiansky samosprávny kraj ako i Ministerstvo dopravy a výstavby SR.Po novom je pri odbočovaní na obec znížená rýchlosť na 70 kilometrov za hodinu, cestári tiež osadili novú smerovú tabuľu.zdôraznil Caňo.Prioritou samosprávy Nitrianskych Sučian je i vybudovanie kanalizácie. Odkanalizovanie už bolo naplánované, z projektu však neskôr zišlo. Na práce by obec privítala mimorozpočtové zdroje.doplnil starosta.Obec sa však podľa neho môže pochváliť aj úspešnými projektmi.vymenoval.Aktuálne obec realizuje v časti s 200 obyvateľmi s jedinou prístupovú komunikáciou prekrytie tamojšieho potoka.doplnil Caňo.Nitrianske Sučany majú záujem vybudovať zberný dvor v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva, od SAD Prievidza tiež odkúpili budovu, kde nocovali vodiči, ktorá bude slúžiť ako hasičská zbrojnica. Vybudovať chcú i detské ihrisko v centre obce, na cintoríne miesto na uloženie urien, doplniť by ho mala kovová socha miestneho umelca Martina Navrátila. Starosta chce tiež zrevitalizovať centrum. Obec má pripravené i financie na úpravu miestnych komunikácií, uvítala by však i rekonštrukciu cesty tretej triedy vedúcej k nej.Nitrianske Sučany 19. mája (TASR)- Do Kórejskej republiky či Japonska putovali chutné medovníky od Danky Čertekovej z hornonitrianskej obce Nitrianske Sučany. Pri výrobe nielen klasicky zdobených, ale i plnených slivkovým lekvárom, balení či predaji jej pomáha mama, deti, manžel i kamarátka.spomenula Čerteková.Ľudová umelkyňa pripravuje medovníky podľa špeciálneho receptu.priblížila.Na zdobenie medovníkov treba mať podľa Čertekovej cit, ale asi najviac je však potrebná trpezlivosť.podotkla.Špecialitou medovnikárky sú medovníčky s lekvárom, ktoré začala robiť tiež jej mama.doplnila Čerteková.Pri pečení medovníkov jej podľa nej pomáha kamarátka, pri balení, predávaní a zásobovaní je jej veľkým pomocníkom manžel a tri deti, dcéra a dvaja synovia.ozrejmila.Medovníčky z Nitrianskych Sučian môžu ľudia nájsť najmä na jarmokoch, kam ich chodia Čertekovci predávať skoro počas celého roka. Dostali sa však i do ďalekého sveta.dodala medovnikárka.Papier, pero a moderátor, ktorý sa pýta zúčastnených niekoľko desiatok otázok z rôznych oblastí. Tak vyzerajú Múdre dni vo Federále, teda vedomostný kvíz, ktorý v Nitrianskych Sučanoch (okres Prievidza) organizuje už od roku 2014 študent Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 24-ročný Marek Miklaš spolu s kamarátom Róbertom Mihálikom.S vedomostným alebo krčmovým kvízom prišli kamaráti z hornonitrianskej obce ako jedni z prvých v regióne, odvtedy sa táto forma zábavy teší popularite vo viacerých kútoch hornej Nitry, ale i na celom Slovensku.povedal Miklaš.Začiatky vedomostného kvízu v miestnom pohostinstve, ktoré patrí jeho mame, boli podľa neho skromnejšie, robili ho v menšej miestnosti a prišlo ledva päť ľudí, čo bola väčšinou rodina. Zo začiatku o tom veľa ľudí nevedelo, mysleli si, že to bude inak prebiehať a budú sami odpovedať.priblížil.Kvíz má tri kolá s desiatimi otázkami a každá z otázok má štyri podotázky, hráči tak môžu získať až 120 bodov.podotkol Miklaš.Na kvíz podľa neho chodia ľudia pre rôzne dôvody.doplnil.Kvízy si pochvaľuje aj Miklašova mama Silvia.poznamenala.Víťazi kvízov dostanú i ceny, tie dvojica kamarátov získava aj od sponzorov.dodala Miklašová.Aktuálne majú Múdre dni vo Federále pauzu, kvíz by mal pokračovať v septembri.