Medvedie dni sú na Hrebienku 12 rokov, aktuálny ročník vzdeláva

Súčasťou areálu na Hrebienku, ktorý je dvakrát väčší ako vlani, sú aj ekologické kreatívne dielne, kde sa deti učia ako separovať plast, ako sa dajú využiť staré plasty a kam patria po spotrebe.

Vysoké Tatry 2. augusta (TASR) – Hrebienok vo Vysokých Tatrách v týchto dňoch zaplnili medvede, už po dvanástykrát sa tam totiž koná festival Medvedie dni. Marketingovo-obchodný manažér pre strediská vo Vysokých Tatrách Lukáš Brodanský upozornil, že tento ročník je oproti tým predchádzajúcim výrazne odlišný. „Predošlé roky sme festival ladili skôr do zábavy, bolo tu množstvo účinkujúcich a veľa známych detských umelcov. Tento rok sme sa vybrali cestou vzdelávania, máme tu viacero ekologických stánkov, jazykové okienko, zahraničné divadlá a prišiel medzi nás aj Daniel Hevier, ktorý deťom porozprával niečo o svojej tvorbe,“ priblížil Brodanský.



Dodal, že súčasťou areálu na Hrebienku, ktorý je dvakrát väčší ako vlani, sú aj ekologické kreatívne dielne, kde sa deti učia ako separovať plast, ako sa dajú využiť staré plasty a kam patria po spotrebe. Do Tatier zavítal aj včelár z východného Slovenska, ktorý návštevníkom približuje vzácnosť a dôležitosť včiel i spôsob starostlivosti o nich. „Máme tu kolegov z Tatranského národného parku, ktorí deťom povedia rôzne zaujímavosti aj zo života medveďov. Prišiel aj Pišta Bačkor, ktorý so sebou priniesol špeciálne detské krosná, takže si aj tí najmenší môžu vyskúšať, aké to je, vynášať tovar na tatranské chaty,“ doplnil Brodanský. Celý program je ladený edukatívne, takže deti sa dozvedia viac aj o tom, ako a prečo chrániť prírodu, ale aj ako sa správať, keď napríklad v lese stretnú medveďa.



Organizátori zmenili formu podujatia najmä preto, aby sa deti aj ich rodičia k návšteve vysokohorského prostredia postavili zodpovednejšie. „Sú to naši návštevníci nielen počas Medvedích dní, ale počas celého roka a veríme, že aj po návšteve tohto podujatia sa budú k prírode správať počas svojho pobytu ohľaduplnejšie,“ skonštatoval Brodanský. Podľa neho si väčšina turistov zmeny chváli, mnohí z nich na Hrebienok zavítali už viackrát. Pozitívne vnímajú aj rozšírenie areálu o ďalšie pódium, keďže sa tak nemusia tlačiť v davoch ľudí.



Medvedie dni na Hrebienku potrvajú až do nedele 4. augusta, dostať sa do areálu je možné pešo po turistickom chodníku, prípadne pozemnou lanovkou zo Starého Smokovca. Organizátori upozorňujú aj na možnosť využitia záchytného parkoviska, ktoré sa nachádza pri penzióne vedľa odbočky z hlavnej cesty z Popradu na Dolný Smokovec. „Prvé dva dni nás potrápilo počasie, bolo zopár prehánok, ale sme na to pripravení. Všetky časti programu vrátane priestoru pred pódiami sú kryté, rovnako tak tvorivé a interaktívne dielne, alebo napr. aj galéria autíčok,“ ubezpečil Brodanský.