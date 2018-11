Medzi Modrou a Šenkvicami sa bude cez víkend verejne sadiť les

Deforestácia je podľa spoločnosti vážny spoločenský problém, o ktorom by sa malo rozprávať a vzdelávať verejnosť.

Bratislava 1. novembra (TASR) - Medzi Modrou a Šenkvicami v okrese Pezinok sa bude cez nadchádzajúci víkend sadiť les. Konkrétne v prírodnej záhrade Pod Morušou, čo je verejne dostupná permakultúrna záhrada. Na pozemku s rozlohou 3000 štvorcových metrov by mali dobrovoľníci vysadiť tisíc stromov.



"Iniciatíva reaguje na aktuálnu tému výrubu lesov na Slovensku a po celom svete. Nesie sa ňou myšlienka starého čínskeho príslovia - Najlepší čas na zasadenie stromu je pred 20 rokmi. Druhý najlepší čas je dnes," priblížila Naďa Fraňová zo spoločnosti Dedoles, ktorá nad podujatím prevzala záštitu.



Deforestácia je podľa spoločnosti vážny spoločenský problém, o ktorom by sa malo rozprávať a vzdelávať verejnosť. Preto budú súčasťou podujatia popri samotnom sadení stromov aj sprievodné vzdelávacie aktivity na rozšírenie povedomia o tejto téme. "Dobrovoľníci sú vítaní, kedykoľvek sa môžu prísť pozrieť, ako rastie les, ktorý pomohli vysadiť," poznamenala Fraňová.



Podujatie je naplánované na sobotu (3.11.) a nedeľu (4.11.) od 10.00 do 18.00 h.