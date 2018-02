Majerský je rozhodnutý urobiť výmenu vedenia múzea v Medzilaborciach

Problémy v múzeu súvisia s kauzou diela Paula Warholu, najstaršieho brata Andyho, Veľké kuracie korzo, ktoré si z múzea vzal jeho súčasný dlhoročný kurátor a zakladateľ tejto inštitúcie Michal Bycko.

Medzilaborce 9. februára (TASR) – Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský je pevne rozhodnutý urobiť výmenu vedenia Múzea moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach. "Rokovania s terajšou riaditeľkou už prebehli, predpokladám, že pracovný pomer ukončíme dohodou k 28. februáru 2018," uviedol v stanovisku, ktoré pre TASR poskytla hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



Problémy v múzeu súvisia s kauzou diela Paula Warholu, najstaršieho brata Andyho, Veľké kuracie korzo, ktoré si z múzea vzal jeho súčasný dlhoročný kurátor a zakladateľ tejto inštitúcie Michal Bycko. Podľa jeho slov je tento obraz jeho, čo potvrdzuje aj troma listami zo Spojených štátov amerických. Riaditeľka múzea Ľudmila Štecová naňho v tejto súvislosti podala trestné oznámenie.



Predseda PSK vníma problémy v múzeu veľmi citlivo, intenzívne sa im venuje posledné dva týždne a zbiera všetky relevantné informácie. "Jednou z tých podstatných je, že po komunikácii s majiteľmi obrazov reálne hrozí presun zbierky do iného mesta, respektíve regiónu. Tomuto chcem zabrániť, preto PSK urobí v týchto dňoch zásadné rozhodnutia tak, aby bola celá kultúrna verejnosť spokojná, múzeum ostalo v Medzilaborciach zachované a dielo Andyho Warhola propagované v celom Prešovskom kraji," uviedol ďalej v stanovisku.



Štecová TASR potvrdila, že s predsedom PSK mali v tejto veci rokovanie. "Zvažujem odchod z múzea. Keďže dohody o rozviazaní pracovného pomeru sú veci, ktoré sa dotknú aj mojej rodiny, tak sa potrebujem poradiť," uviedla. Podľa jej ďalších slov sa podstatnou myšlienkou celého problému, a teda chýbajúceho obrazu, prestali zaujímať aj médiá, aj všetci kompetentní. "Myslím si, že toto je výsmech do tváre celej ochrane zbierkového fondu na Slovensku," doplnila.



Na pozíciu riaditeľa MMUAW vypíšu výberové konanie. "Múzeum bude zatiaľ riadiť manažér poverený vedením. Týmto chcem aj potvrdiť, že PSK nateraz v štruktúre múzea počíta aj s pánom Byckom, keďže je garantom medzilaborskej zbierky diel Andyho Warhola," uzavrel Majerský.



Na vážnosť situácie v múzeu upozornil pred časom aj predseda Spoločnosti Andyho Warhola v Medzilaborciach Martin Cubjak. Ten potvrdil, že Bycko disponuje všetkou potrebnou dokumentáciou ohľadom vlastníctva obrazu. Spomenul tiež, že podstatnú časť diel v medzilaborskom múzeu tvoria tie od súkromných zberateľov. Ide o takmer 80 percent. Niektorí však podľa jeho ďalších slov avizovali, že pokiaľ sa situácia neupokojí, svoje diela z múzea vezmú. Cubjak upozornil tiež na to, že medzilaborské múzeum je jedno z dvoch na svete, ktoré má v názve svetovú značku Andy Warhol a za určitých okolností by mohlo dôjsť aj k jej odobratiu.