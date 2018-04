Medzilaborce začali s jarným upratovaním, opraviť chcú aj výtlky

V súvislosti s jarným upratovaním spomenul primátor aj odstraňovanie nazhromaždeného kameniva po zime nielen na cestách, ale aj chodníkoch.

Medzilaborce 17. apríla (TASR) – Medzilaborce začali v tomto období s jarným upratovaním v meste, plánujú opraviť aj výtlky po zime. Ide hlavne o ulice Kpt. Nálepku a Komenského. Pre TASR to uviedol primátor mesta Vladislav Višňovský.



Opraviť chcú v tomto týždni najviac poškodené časti vozovky. "Budeme asfaltovať niektoré jamy, ktoré vznikli po zime," priblížil s tým, že nepôjde o veľkú investíciu. Nákup materiálu by mal stáť mestskú pokladnicu do 2000 eur. "Potom v neskoršom období budeme opravovať komplexnejšie miestne komunikácie," doplnil.



V súvislosti s jarným upratovaním spomenul primátor aj odstraňovanie nazhromaždeného kameniva po zime nielen na cestách, ale aj chodníkoch. "Priebežne to upratujeme buď vlastnými zamestnancami, ktorých máme v oblasti technických služieb alebo technickými prostriedkami, ktoré sú na to určené," poznamenal.



Občania môžu aj v tomto týždni využiť veľkokapacitné kontajnery. Podľa informácií zverejnených na webovej stránke mesta ich do 23. apríla nájdu na uliciach Gorkého, Kpt. Nálepku, Tolstého, Václavského, Laborecká, Pod Úbočou a v miestnych častiach Vydraň a Borov.



Ich distribúciu a vývoz zabezpečuje podľa Višňovského mesto. Samospráva žiada občanov, aby v maximálne možnej miere využili pristavené zberové kapacity na vyčistenie okolia bytových jednotiek. Kontajnery sú však podľa primátora určené aj na odpad, ktorý ľudia nevedia inak zlikvidovať.