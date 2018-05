Priorita Medzilaboriec v rámci akčného plánu je doliečovacie oddelenie

Mesto pripravuje aj projekty zamerané na zvyšovanie zamestnanosti v meste.

Medzilaborce 9. mája (TASR) – Prioritou mesta Medzilaborce v rámci prípravy akčného plánu je doliečovacie oddelenie. Zamerať sa chce aj na ďalšie investičné aktivity. Medzilaborský okres bol zaradený medzi tie najmenej rozvinuté na Slovensku.



"V rámci hlavných aktivít, ktoré mesto chce, aby boli presadené do akčného plánu, je finančný príspevok a súhlas so zriadením doliečovacieho oddelenia v Medzilaborciach," priblížil pre TASR primátor Vladislav Višňovský. Do zásobníka projektov týkajúcich sa mesta zaradili podľa jeho ďalších slov aktivity v rámci separovaného zberu, rekonštrukcie škôl, výstavby nájomných bytov nižšieho štandardu.



"Sú to tiež investície do verejných budov, na rekonštrukcie miestnych komunikácií, súvisia aj s turistikou, teda cyklotrasy a úprava verejných priestranstiev. V rámci dopravy budeme chcieť, aby bolo zachované železničné spojenie s Poľskom," zdôraznil. V rámci akčného plánu pripravujú aj projekty zamerané na zvyšovanie zamestnanosti v meste, podľa Višňovského ide v tomto prípade skôr o súkromné subjekty.



Na prípravu akčného plánu so špecifickým prístupom k zhodnocovaniu rozvojového potenciálu v celom okrese Medzilaborce získali financie z Úradu vlády SR. "Účelom projektu je zvýšiť ekonomickú výkonnosť okresu a zabezpečiť jeho trvalo udržateľný rozvoj," uvádza sa na webovej stránke mesta s tým, že dokument vypracujú v súlade s cieľmi rozvojových plánov z územia, ale aj tých, ktoré doň zasahujú. Cieľovou skupinou projektu sú hlavní aktéri rozvoja okresu z oblasti verejného, súkromného a neziskového sektora.