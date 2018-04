Rekonštrukciou bojov si v Medzilaborciach priblížili prvú svetovú

Do ukážky bojov zapojili nielen vojakov, ale i dobovú techniku.

Medzilaborce 21. apríla (TASR) – Kluby vojenskej histórie zo Slovenska i zahraničia priblížili v sobotu ľuďom v Medzilaborciach udalosti prvej svetovej vojny. V poradí ôsmy ročník rekonštrukcie bojov Karpaty 1914/1915 pripravil Klub vojenskej histórie (KVH) Beskydy z Humenného. V programe sa predstavilo približne 300 účinkujúcich.



"V tomto roku si pripomíname sté výročie od ukončenia prvej svetovej vojny. Pri tejto príležitosti sme pripravili už ôsmy ročník podujatia Karpaty 1914/1915. V rámci podujatia sa do Medzilaboriec prišli ukázať kluby vojenskej histórie nielen zo Slovenska, ale aj z iných krajín. Spomeniem napríklad Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, Rakúsko, Ruská federácia. Samotný scenár podujatia bol pripravený na základe historických podkladov. Snažili sme sa v hodinovej ukážke priblížiť udalosti, ktoré trvali oveľa dlhšie. Veríme, že sa divákom táto ukážka páčila," uviedol pre TASR predseda KVH Beskydy v Humennom Martin Drobňák.



Do ukážky bojov zapojili nielen vojakov, ale i dobovú techniku. "Priamo na ploche mohli vojaci vidieť poľný kanón nemeckej armády, horský kanón rakúsko-uhorskej armády, niekoľko guľometov, nákladné auto taktiež nemeckej armády, dobové bicykle dokonca, no a nad hlavami lietal dvojplošník, ktorý podporoval útok ruskej pechoty," priblížil Drobňák.



Podľa podpredsedu KVH Beskydy Radoslava Turika bol tento ročník počtom účastníkov a bohatosťou programu najväčší. Boje, ktoré účastníci predviedli, je, ako povedal, potrebné brať s rezervou. "To, čo tí vojaci zohrávajú, sa neodohralo ako konkrétna udalosť, ale chceme zachytiť rôzne prvky alebo také segmenty udalostí, ktoré sa tu odohrali od novembra 1914 do nejakého mája 1915 v takom zhustenom jednohodinovom slede," priblížil Turik.



"Podporili nás tiež Ozbrojené sily SR, ktoré prišli s naozaj veľmi bohatou zostavou svojej techniky aj rôznych ukážok a takto sa zapojili do programu," doplnil Turik.



Návštevníci si mohli pozrieť i vystúpenia vojenskej dychovej hudby, mužskej speváckej skupiny s témou vojenských a regrútskych piesní, ukážku výcviku dobových armád, prezentáciu výstroje a výzbroje, ako aj súťaž vo varení vojenských jedál.