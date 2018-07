VIDEO: Vláda rozdelila pre okres Medzilaborce milión eur

Najväčšia čiastka, takmer 500.000 eur pripadne mestu Medzilaborce.

Medzilaborce 3. júla (TASR) – Vláda pod vedením Petra Pellegriniho (Smer-SD) rozdelila počas svojho utorkového výjazdového rokovania v Medzilaborciach milión eur. Ide o prostriedky z rozpočtovej rezervy pre okres Medzilaborce, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy.



"Najväčšia čiastka, takmer 500.000 eur pripadne mestu Medzilaborce, pretože vláda pomôže s dofinancovaním výstavby materskej školy v objeme 100.000 eur, dofinancuje výstavbu multifunkčnej ľadovej plochy v objeme 60.000 eur, pomôže zabezpečiť materiálno-technicky mestskú políciu," uviedol po rokovaní vlády Pellegrini. Vláda podľa neho prispeje na rekonštrukciu polikliniky, respektíve nemocnice v meste, ako aj na rekonštrukcie chodníkov a miestnych komunikácií v objeme 70.000 eur. "Pomôže aj s nákupom zdravotníckej techniky, konkrétne prispeje 50.000 eur na nákup röntgenu, ktorý bude slúžiť pacientom, plus budú rekonštruované ďalšie mnohé budovy v mestskej časti Vydraň, Borov a podporíme tiež folklórny súbor," dodal premiér.



Pre obce sú určené investície od 2500 do 35.000 eur na menšiu výstavbu, rekonštrukcie objektov, ciest či chodníkov, ale aj protipovodňové opatrenia. Ako povedal Pellegrini, keďže ide o malý okres, každá obec bude participovať na zdrojoch, o ktorých rozhodla vláda.



"Sme v meste, kde máme jeden európsky klenot, a to je Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW), ktoré má naozaj exkluzívnu stálu expozíciu. Nemá porovnanie so žiadnym iným múzeom ani expozíciou v rámci Európy, a preto je v rozhodnutí vlády navrhnutá investícia v objeme 25.000 eur na dovybavenie tohto múzea. Počas rokovania vlády sme rozhodli, že múzeum navštívia viacerí členovia vlády a požiadal som pána podpredsedu vlády (Richarda Rašiho,Smer-SD, pozn. TASR) a ministra financií (Petra Kažimíra, Smer-SD, pozn. TASR), aby sa pozreli, aké ďalšie potreby múzeum ešte potrebuje, aby naozaj mohlo aj vyzerať ako klenot tohto regiónu a Európy," doplnil Pellegrini s tým, že o ďalších peniazoch pre múzeum vláda rozhodne počas stredajšieho (4.7.) výjazdového rokovania v Bardejove.



Ako ďalej uviedol, podpredseda vlády Richard Raši (Smer-SD) pozval novovymenovaného riaditeľa MMUAW Martina Cubjaka na pracovnú cestu do Spojených štátov amerických. Raši okrem vystúpenia v Organizácii spojených národov navštívi aj Pittsburgh, kde sídli jedno z dvoch múzeí Andyho Warhola na svete.



"Uvidíme, či novozvolený riaditeľ múzea prijme ponuku podpredsedu vlády a môže byť súčasťou jeho delegácie, aby mohol nadviazať spoluprácu priamo v Pittsburghu. Avizovali sa určité možnosti stretnutia podpredsedu vlády priamo s rodinnými príslušníkmi Andyho Warhola," dodal Pellegrini.







"Som veľmi rád, že pán predseda chce podporiť aj MMUAW. Rezonovala aj otázka zotrvania múzea v Medzilaborciach, keďže tam boli problémy s vedením. Toto všetko sa vyriešilo. Máme nového riaditeľa, ktorý chce pracovať pre múzeum tak, aby malo omnoho väčší cveng ako doteraz," doplnil primátor Medzilaboriec Vladislav Višňovský (Smer-SD).



Vláda zároveň schválila akčný plán okresu Medzilaborce, na základe ktorého tam má do roku 2022 vzniknúť celkovo 377 pracovných miest.