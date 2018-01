Medzinárodné sčítavanie vtáctva poukazuje aj na znečistenie vôd

Pracovníci Správy TANAP monitorovali úseky na rieke Váh, Poprad, Oravica a ich prítokoch.

Poprad 30. januára (TASR) – V rámci medzinárodného sčítavania vtáctva mapovali ochranári počas januára zimujúce druhy i znečistenie vôd. „Táto každoročne organizovaná akcia je zameraná na zistenie početností nehniezdnych populácií vodných a na vodu viazaných vtákov. Do januárového sčítania sa zapájajú stovky mapovateľov, sú medzi nimi profesionálni ornitológovia, členovia a dobrovoľníci SOS/BirdLife Slovensko a ochranárske organizácie,“ informoval riaditeľ Správy Tatranského národného parku (TANAP) Pavol Majko.



Pracovníci Správy TANAP monitorovali úseky na rieke Váh, Poprad, Oravica a ich prítokoch. Najčastejšie videné druhy zimujúceho vtáctva, ktoré na pridelených vodných tokoch zaznamenali, boli kačica divá, vodnár potočný, potápač veľký, labuť hrbozobá, volavka popolavá, ale aj beluša veľká, kačica chrapka či potápka malá, orliak morský a rybárik riečny. „Počas niekoľkých dní stráveným v blízkosti vody je možné zažiť príjemné a aj tie menej príjemné situácie. Túto sčítavaciu sezónu sme mali možnosť vidieť vydru riečnu s kurióznym úlovkom, ktorým bola umelá rybka s olovkom aj háčikom. Ďalším nešťastníkom bol káčer kačky divej so zapletenými behákmi do nylonového vlasca,“ upozornil Majko.



Súčasťou mapovania vtáctva je aj sledovanie stavu vodných tokov z hľadiska ich znečistenia. Po prejdení niekoľkých desiatok riečnych kilometrov na úsekoch Správy TANAP ochranári počas tejto akcie konštatovali, že najviac znečistená rieka je Biely Váh v úseku Važec – Východná. „V tomto horskom vodnom toku vyvierajúcom priamo pod úpätím Kriváňa, by sa nielenže nikto nechcel nikdy kúpať, ale na mnohé úseky rieky sa, žiaľ, aj ťažko pozerá. Plastové fľaše, chladničky, kreslá, koberce, dvere z automobilu a iné druhy odpadu, to všetko tu môžeme nájsť aj napriek tomu, že ide o územie európskeho významu,“ konštatoval Majko.



Na pomerne krátkom úseku ochranári determinovali veľa znečisťovateľov a túto situáciu bude podľa riaditeľa Správy TANAP v dohľadnej dobe potrebné riešiť na lokálnej úrovni s miestnymi samosprávami.