VIDEO: MDŽ oslávili v Košiciach čítaním literárnych textov

Košice 7. marca (TASR) – Čítaním úryvkov diel a verejnou nahrávkou ženy v Košiciach oslávili v stredu svoj sviatok. Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v spolupráci s Rádiom Regina Východ - RTVS pripravili pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 2018 a 100. výročia volebného práva žien podujatie s názvom „Ženy sa čítajú...“.



"Literárne, ale aj odborné texty sú od konkrétnych ľudí, v ktorých zaznievajú rôzne hlasy a tá rôznosť je realita nášho sociálneho aj kultúrneho sveta. Ten, koho hlas nie je počuť vo verejnom priestore, aj v tom mediálnom, vlastne nemá možnosť podieľať sa na tvorbe ani morálky a politiky," uviedla pre TASR spoluorganizátorka podujatia Adriana Jesenková z Katedry aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach.







Počas tohto týždňa organizujú v Košiciach podľa jej slov viaceré podujatia. "V rámci odborných prednášok a vôbec celého cyklu podujatí sa nám podarilo spojiť akademický priestor s občianskou spoločnosťou. Pretože na organizácii jednotlivých podujatí sa podieľajú OZ EsFem a Košické neformálne združenie žien a mužov pre rodovú rovnosť Povedz to ďalej," doplnila Jesenková.



Do čítania sa zapojilo 14 čitateliek, výber textu nechali organizátori na nich. "Prichádzajú sem ženy s tým, čo považujú za svoju výpoveď a s čím sa vedia stotožniť," povedala šéfredaktorka Rádia Regina Východ – RTVS Andrea Feciková.



Ako ďalej uviedla, je to odkaz verejnosti, aspoň raz do roka si pripomenúť literárnu prácu žien. "Pretože spisovateľky boli aj na začiatku emancipačného hnutia na začiatku 20. storočia na Slovensku. Práve vzdelané ženy pohli občianskymi právami žien, z ktorých dnes môžeme čerpať a vďaka ktorým sa môžeme dnes tu slobodne stretávať," skonštatovala Feciková.



Redaktorka národnostného vysielania RTVS Dominika Badžová z Košíc prišla prečítať úryvok z knihy o rómskom holokauste od autorky Zlatice Rusovej. "Podarilo sa jej zachytiť príbehy ľudí z osád, ktorí prežili rómsky holokaust. Vybrala som si príbeh o jednej sirote, ktorá rozpráva o tom, ako prežívala všetky trápenia v koncentračnom tábore," dodala Badžová.



Záznam z verejnej nahrávky odvysiela Rádio Regina v utorok 13. marca od 21.00 h.