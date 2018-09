Ustanovujúca schôdza Slovenskej národnej sekcie CIOFF sa uskutočnila v júni v Myjave a na zasadnutí sa zúčastnili zástupcovia folklórnych festivalov.

Myjava 25. septembra (TASR) – V uplynulých dňoch sa konal 48. svetový kongres Medzinárodnej rady organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia (CIOFF) v ruskej Ufe, na ktorej sa do jej štruktúr vrátila aj slovenská národná sekcia. TASR informoval hovorca mesta Myjava Marek Hrin.



V rámci kongresu delegáti odhlasovali, že Medzinárodný folklórny festival Myjava získal status CIOFF International Festival. Okrem folklórnych slávností na Myjave status CIOFF získali ďalšie dva slovenské festivaly - medzinárodný folklórny festival "Takí sme!" v Leviciach a celoštátny ľudovo-umelecký festival v Želiezovciach.



"V praxi to znamená, že slovenské podujatia získajú lepšie podmienky na delegovanie folklórnych kolektívov na festival. Iniciátormi vzniku slovenskej národnej sekcie boli Medzinárodný folklórny festival Myjava, mesto Myjava a Centrum tradičnej kultúry v Myjave," uviedol hovorca mesta.



Ustanovujúca schôdza Slovenskej národnej sekcie CIOFF sa uskutočnila v júni v Myjave a na zasadnutí sa zúčastnili zástupcovia folklórnych festivalov, inštitúcií a občianskych združení zaoberajúcich sa tradičnou ľudovou kultúrou i neprofesionálnych folklórnych kolektívov zo Slovenska. Na zasadnutí predložili a schválili ustanovujúce materiály, zvolili členov výkonného výboru a predložili návrhy prijatia ďalších členov.



CIOFF - International Council of Organizations of Folklore Festivals (Medzinárodná rada organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia) bola založená 8. augusta 1970 vo francúzskom Confolens ako neprofesionálna medzinárodná mimovládna kultúrna organizácia v pôsobnosti UNESCO, v rámci ktorého má postavenie konzultanta. Po prijatí Slovenska má v súčasnosti 63 národných sekcií po celom svete.