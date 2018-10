Medzinárodný sviatok fotografie ponúka v Bratislave vyše 60 výstav

Tematikou tohto ročníka sú dva okruhy. Prvý nadväzuje na výročie konca prvej svetovej vojny a autorov, ktorí zobrazujú dopady vojen. Druhý sa venuje prezentácii tela v súčasnej fotografii.

Bratislava 29. októbra (TASR) – V Bratislave začína 28. ročník medzinárodného festivalu Mesiac fotografie (MF). Počas niekoľkých dni jeho organizátori až do soboty 3. novembra otvoria v rôznych inštitúciách 31 výstav, ďalších 20 ponúka deviaty ročník OFF festivalu a 15 výstav druhý ročník festivalu Satelit.



"V Bratislave je záplava vyše 60 fotografických výstav a o tom sme pri zakladaní festivalu snívali. Pokračujeme vo výbere autorov, ktorí majú silný vizuálny jazyk, sú prístupní širšiemu publiku, aj ich tvorba má viacero vrstiev a návštevníci ju môžu hlbšie prežívať. Kombinácia tradície s inováciou sú charakteristikou festivalu," uviedol pre TASR riaditeľ MF Václav Macek.



Tematikou tohto ročníka sú dva okruhy. Prvý má historický charakter, nadväzuje na výročie konca prvej svetovej vojny a autorov, ktorí zobrazujú dopady vojen. Druhý sa venuje prezentácii tela v súčasnej fotografii, kde sa už tradičné estetizované telo či akty výrazne transformovali a fotografia tela je bližšie k transhumanizmu, umelej inteligencii, rodovej problematike či existencii človeka v globalizovanom svete.



V prvom okruhu predstaví Simon Norfolk veľkometrážne farebné snímky z Afganistanu v cykle Chaos a pokoj. Britský fotograf narodený v Nigérii bol niekoľkokrát ocenený v súťaži World Press Photo. Vyše 20 rokov sa zaoberá povojnovou krajinou a významom slova bojisko.



Víťaz vlaňajšej súťaže Portfolio Review a Open Call Rakúšan Florian Rainer uvedie výber z projektu Šedá zóna, v ktorom dokumentoval súčasný život obyvateľov pozdĺž rusko-ukrajinskej vojnovej hranice na Donbase.



Do prvej skupiny patrí aj lotyšský fotograf Alnis Stakle a jeho inštalácia Úkryt. Je o vplyve ruskej "ochrannej" imperiálnej politiky v Pobaltí v čase studenej vojny. Na makety stien zo sovietskych vojenských základní s reprodukciami dobových tapiet a nápisov umiestňuje fotografie z archívov civilnej ochrany usmerňujúce ľudí, ako sa chrániť v prípade vojenského útoku.



K výstavám o tele patrí veľký projekt Bodyfiction viacerých fotografov i partnerov Európskeho Mesiaca fotografie. Ten po premiére u nás bude prezentovaný vo Viedni, Budapešti a Luxemburgu. Ďalšia kolektívna výstava predstaví tvorbu francúzskych autorov Orlana, Gordona & Parrenoa. Venujú sa téme hľadania zbožšteného a neustále zdokonaľovaného ľudského tela.



Od domácich autorov uvidíme retrospektívne výstavy dokumentaristu Jozefa Sedláka a Martina Marenčina, ktorý už 30 rokov fotografuje výtvarné diela slovenských umelcov aj ich portréty. Z konceptualistickej fotografie to je Peter Rónai a jeho manipulatívna fotografia v podobe autoportrétov, tiež experimentálne snímky Anny Daučíkovej na pomedzí s videom. Karol Plicka, Tono Stano, Peter Župník a ďalší slovenskí autori majú diela na prezentácii najväčšej súkromnej českej fotografickej zbierky PPF.



Po vlaňajšej premiére opäť bude výstava Open Call. Na túto výzvu reagovalo okolo 190 fotografov zo sveta. Desiatim z nich dáva MF príležitosť vystavovať a ďalších 30 odprezentuje svoju tvorbu na 19. ročníku prehliadky Portfolio review. V programe festivalu je súťaž o najlepšiu fotografickú knihu v strednej a východnej Európe, medzinárodná konferencia o slovenskej fotografii v období rokov 1839-1918, workshop so Simonom Norfolkom, niekoľko prednášok o súčasnej fotografii a prezentácie nových fotografických publikácií.