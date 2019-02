Meštiansky dom č. 55 v Kežmaroku obnovia

Meštiansky dom č. 55 bol postavený už v druhej polovici 15. storočia. Z tohto gotického obdobia sa okrem múrov zachovali vstupný kamenný portál a v zadnej časti prejazdovej chodby lomená klenba.

Kežmarok 4. februára (TASR) - Meštiansky dom na Hlavnom námestí v Kežmarku obnovia vďaka dotácii z Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Na pondelkovom rokovaní o tom rozhodli poslanci, ktorí Múzeu v Kežmarku schválili príspevok vo výške 204.000 eur. „Je to naozaj krásny objekt, ktorý sa nachádza v mestskej pamiatkovej rezervácii a využíva sa na expozičné účely, sú tam depozitáre umeleckých zbierkových predmetov, stolárska a konzervátorská dielňa,“ priblížila riaditeľka kežmarského múzea Erika Cintulová.



Dodala, že z tejto dotácie by chceli dokončiť opravu strechy, ktorá je v havarijnom stave. Okrem toho sa ráta s odvlhčením objektu, výmenou okien, dverí, v projekte sú zahrnuté aj sanačné omietky a reštaurátorské práce. „Vlani sme schválili 8000 eur na projektovú dokumentáciu, prostriedky odsúhlasené na pondelkovom zasadnutí sú určené na samotné práce,“ dodala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



Meštiansky dom č. 55 bol postavený už v druhej polovici 15. storočia. Z tohto gotického obdobia sa okrem múrov zachovali vstupný kamenný portál a v zadnej časti prejazdovej chodby lomená klenba. „Tento dom je unikátny tým, že predstavoval tzv. mázhauzový typ meštianskeho domu – to znamená, že z ulice sa vstupovalo priamo do veľkej siene, ktorá mala zvyčajne obchodnú alebo remeselnú funkciu. Celý priestor siene bol zaklenutý na stredový polygonálny stĺp, ktorý je dodnes viditeľný vo vstupnej chodbe,“ upozornila Cintulová a dodala, že na poschodí sa nachádza aj vyše 500 rokov starý drevený trámový strop. V zadnej miestnosti prízemia je ďalší takýto strop datovaný rokom 1698. Pochádza už z renesančnej prestavby domu, ktorá ho výrazne poznačila. Ďalšia modernizácia domu sa udiala v barokovom období v druhej polovici 18. storočia, keď vznikla aj nová klenba v prednej časti domu.



„Napriek ďalším stavebným zmenám v 19. a 20. storočí predstavuje dom na Hlavnom námestí č. 55 ojedinele zachovaný príklad historickej obytnej architektúry a spolu so susednými domami je to typický príklad starodávnej mestskej zástavby spišských miest, a tak spoluvytvára ojedinelý kolorit tohto mesta,“ dodáva riaditeľka. V súčasnosti sa tam nachádza expozícia Meštianska bytová kultúra na Spiši, ktorá vznikla ako jedna z prvých takto tematicky zameraných expozícií na Slovensku. Prezentuje bohaté a hodnotné zbierkové fondy Múzea v Kežmarku umelecko-remeselného charakteru od 17. po 20. storočie. Je tam vystavená časť pozostalosti po poslednej členke starého šľachtického rodu Hedvige Márii Szirmay-Badányi, ako aj po iných významných mešťanoch z mesta a okolia.