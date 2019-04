Mesto Bratislava testuje súpravu električiek s troma vozňami

Primátor Bratislavy Matúš Vallo priblížil, že hľadajú spôsob, ako zvýšiť jednoduchým spôsobom kapacitu na niektorých električkových linkách, kde je to nutné.

Bratislava 24. apríla (TASR) – Mesto Bratislava testuje v týchto dňoch súpravu električiek s troma vozňami. Ak sa osvedčí, na prelome mája a júna ju plánuje zaradiť do skúšobnej prevádzky. Samospráva chce týmto spôsobom zvýšiť prepravnú kapacitu na niektorých električkových radiálach. Testovanie môže v budúcnosti tiež pomôcť pri plánovaní nákupov nových električiek v dĺžke do 48 metrov.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo priblížil, že hľadajú spôsob, ako zvýšiť jednoduchým spôsobom kapacitu na niektorých električkových linkách, kde je to nutné. "Zároveň ako spohodlniť pre Bratislavčanov pohyb po meste prostredníctvom MHD. Urobí sa testovanie a vychytajú sa chyby. Hľadáme spôsob, ako využiť túto trojsúpravu na linky, kde máme najväčší kapacitný problém," skonštatoval vo videu na sociálnej sieti.



Dočasný šéf predstavenstva Dopravného podniku Bratislava Michal Dekánek spresnil, že testujú súpravu troch električiek T6 – takzvanú trojičku. V minulosti podľa jeho slov "trojičky" jazdili v Košiciach a v súčasnosti napríklad premávajú v nemeckých Drážďanoch.



"Cieľom testovania je preveriť si možnosti prevádzky dlhších električiek v Bratislave. Predpokladáme, že v budúcnosti bude električkovou dopravou cestovať čoraz viac cestujúcich," povedal. V rámci testovania preverujú vzájomnú komunikáciu vozidiel, taktiež ovládanie výhybiek či dĺžku zastávok a nástupíšť.



"Jeden z problémov, ktorý riešime, je bezpečnosť na úrovni zastávok, aby ľudia nastupovali z vyvýšených ostrovčekov, alebo aspoň z ostrovčekov, ktoré nebudú šikmé," podotkol Dekánek. Ak testy dopadnú dobre, trojvozovú súpravu električiek plánujú zaradiť do skúšobnej prevádzky s cestujúcimi na prelome mája a júna. Ak by sa overila prevádzka dlhších súprav, podľa Dekánka je na mieste do budúcna zvážiť nákup dlhších električiek.