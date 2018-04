Fiľakovo chce kultúrny dom zrekonštruovať do jedného roka

Prvá etapa rekonštrukcie kultúrneho domu sa uskutočnila v roku 2017.

Fiľakovo 19. apríla (TASR) - V nasledujúcich mesiacoch budú vo Fiľakove v okrese Lučenec rekonštruovať kultúrny dom. Mesto na jeho obnovu vyčlenilo približne 1,1 milióna eur. V uplynulých dňoch sa už začalo s jeho vypratávaním.



Mestské kultúrne stredisko (MsKS) a ostatní nájomcovia sa postupne presúvajú na nové miesta. "Niektorí sa už vysťahovali, napríklad stavebná sporiteľňa a pohrebný spolok," povedala riaditeľka MsKS Andrea Illés Kósik s tým, že v týchto dňoch sa už sťahujú aj kultúrne skupiny. Dočasne budú v priestoroch miestnych škôl a iných mestských inštitúcií.



Terénni sociálni pracovníci, komunitné centrum a lokálna televízia budú počas rekonštrukcie sídliť v športovom areáli FTC.



Prvá etapa rekonštrukcie kultúrneho domu sa uskutočnila v roku 2017. Mesto vtedy získalo dotáciu z Envirofondu vo výške 95.000 eur. Spolu s kofinancovaním zo strany mesta sa podarilo zrekonštruovať a zaizolovať strechu budovy.



Druhá, hlavná etapa, by sa mala začať v priebehu jedného mesiaca. "V súčasnosti sme v štádiu ukončovania verejného obstarávania, do ktorého sa nám prihlásili traja dodávatelia," povedal primátor Attila Agócs s tým, že do druhej etapy rekonštrukcie plánuje mesto zainvestovať približne 1,1 milióna eur. Za tieto finančné prostriedky sa kompletne vymenia všetky rozvody a okná, investície pôjdu aj do divadelnej a spoločenskej sály, kuchyne, obnovia sa sociálne zariadenia a časť interiéru. "Balík peňazí bude pochádzať z troch zdrojov – z akčného plánu rozvoja okresu približne 150.000 eur, z úveru schváleného v minulom roku približne 800.000 eur a zvyšok sa dofinancuje z budúcoročného mestského rozpočtu," uzavrel primátor. Práce by sa mali dokončiť do jedného roka.