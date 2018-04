Mesto Gelnica chce zmodernizovať materské školy a zvýšiť ich kapacitu

Nenávratný finančný prostriedok na rekonštrukciu materských škôl mesto získalo z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Gelnica 24. apríla (TASR) - Mesto Gelnica plánuje investovať do modernizácie materských škôl. Radnici sa na tento účel podarilo získať približne 550.000 eur z eurofondov. Ďalších zhruba 85.000 eur poputuje na tento účel z mestského rozpočtu. Rekonštrukcia materskej školy na Hlavnej ulici sa uskutoční v tomto roku, materskú školu na Slovenskej ulici zmodernizujú budúci rok.



"Som rád, že sa nám podarilo získať potrebné financie na opravu a predškolská výchova našich detí tak bude prebiehať v modernom a príjemnom prostredí," uviedol primátor mesta Dušan Tomaško.



Ako doplnil, cieľom je tiež zvýšiť kapacitu materských škôl a zabezpečiť úspory v spotrebe energií. Budova materskej školy na Hlavnej ulici bola podľa jeho slov postavená v 80. rokoch minulého storočia. "Mesto už opakovane muselo riešiť havarijný stav komplexu budov, celková rekonštrukcia je preto nevyhnutná," skonštatoval primátor.



Tá bude zahŕňať kompletné zateplenie všetkých obvodových stien, výmenu strešných plášťov na dvoch pavilónoch, výmenu okien a dverí a tiež obnovu spojovacej chodby. Z pôvodne nevyužívaných priestorov skladov a kancelárií tiež vznikne nová trieda pre desať detí, čím sa kapacita škôlky zvýši na 115 predškolákov. "Okrem toho zabezpečíme bezbariérový vstup do každého pavilónu a v dvojpodlažných inštalujeme schodiskové plošiny," vysvetlil primátor.



Materská škola na Slovenskej ulici sídli v historickej budove v širšom centre mesta. "Plánujeme zriadiť nové priestory v podkroví, kde by mala byť šatňa, miestnosť pre zamestnancov, herňa, oddychová miestnosť a sociálne zariadenia. Prízemné priestory spojíme s podkrovnými novým schodiskom. Pribudnú nové strešné okná, budovu tiež zateplíme. Čaká nás aj rekonštrukcia vykurovacieho systému a rozvodov elektriny," priblížil primátor s tým, že kapacita materskej školy sa zvýši z doterajších 55 na 75 detí.



Nenávratný finančný prostriedok na rekonštrukciu materských škôl mesto získalo z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Opravu budovy na Hlavnej ulici zabezpečí prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu, rekonštrukciu objektu na Slovenskej ulici z Operačného programu Ľudské zdroje.