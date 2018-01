Mesto Gelnica plánuje opraviť vežu a fasádu Baníckeho múzea

Bývalá radnica zo začiatku 19. storočia, v ktorej dnes múzeum sídli, je vo veľmi zlom stave.

Gelnica 4. januára (TASR) - Medzi najvýznamnejšie investície mesta Gelnica na tento rok patrí oprava materskej školy na Hlavnej ulici. Ako uviedol vedúci oddelenia kultúry, športu a voľného času Mestského úradu v Gelnici Milo Janáč, oprava si vyžiada celkovo 370.000 eur.



Takmer 500.000 eur si podľa jeho slov vyžiada oprava strechy, veže a fasády Baníckeho múzea. "Časť z tejto sumy chceme pokryť z pomoci smerujúcej do najmenej rozvinutých okresov, o pomoc sme požiadali aj ministerstvo kultúry. Bývalá radnica zo začiatku 19. storočia, v ktorej dnes múzeum sídli, je totiž vo veľmi zlom stave a ak chceme, aby táto inštitúcia slúžila verejnosti a rozvíjala sa, musíme urýchlene pristúpiť k rekonštrukcii budovy," priblížil Janáč s tým, že chcú rozvíjať aj infraštruktúru pre oddych a turistiku.



"Na hradnom vrchu Zámčisko plánujeme zrealizovať archeologický výskum, výrub náletových drevín a postaviť vyhliadkovú vežu. Odhadované náklady sú 30.000 eur. Okrem toho v spolupráci s mestskou firmou Gelnické lesy chceme vybudovať ďalšie dve vyhliadkové veže na miestach, z ktorých budú môcť ľudia vidieť panorámu mesta. Nová oddychová zóna pribudne v mestskej časti Legy. Pripravujeme aj nový náučný chodník v meste od Kamenného mosta k Baníckemu múzeu. Národnú kultúrnu pamiatku Kamenný most chceme tiež osvetliť, aby bola dobre viditeľná aj vo večerných či nočných hodinách," povedal Janáč.



Radnica sa plánuje pustiť aj do opráv chodníkov, na ktoré vyčlenila 30.000 eur. "Sumu 15.000 eur chceme vynaložiť na rozšírenie verejného osvetlenia. Pokračovať budeme aj v investícii do zimného štadióna – opraviť chceme sociálne zariadenia aj fasádu. Celková výška investície je 150.000 eur, financované by to malo byť prevažne z projektu Slovenského zväzu ľadového hokeja," dodal Janáč.