Hnúšťa 19. februára (TASR) – Mesto Hnúšťa bude v tomto roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, ktorý ráta s celkovými príjmami i výdavkami vo výške viac ako 6,6 milióna eur. Mestskí poslanci ho schválili na svojom utorkovom zasadnutí.



Podľa slov primátora Romana Lebedu chcú v rozpočte menej prejedať a viacej šetriť aj investovať. „Za osem rokov, odkedy pracujem v samospráve, takýto dobrý rozpočet podľa mňa ešte mesto nemalo. Stálo to veľa síl a veľa stretnutí. Čo je prioritné, viac investujeme do rozvoja i majetku,“ podotkol.



Ako uviedla poslankyňa a predsedníčka finančnej komisie Danka Kiráľová, zostavovanie rozpočtu nebolo jednoduché, okrem iného z dôvodu zvýšenia mzdových nákladov. „Hľadali sa kompromisy na všetkých možných frontoch, dokonca aj pred dnešným zasadnutím zastupiteľstva sme mali ešte jedno stretnutie, kde vzišiel konečný poslanecký návrh,“ podotkla Kiráľová.



Dodala, že v budúcnosti ešte budú musieť riešiť otázku školských jedální v súvislosti s bezplatným stravovaním. „Budeme musieť doplniť ich technické, prípadne personálne vybavenie a dofinancovať stravu,“ konkretizovala predsedníčka.



Podľa slov poslanca a bývalého viceprimátora Martina Pliešovského je rozpočet vyvážený a ak ho samospráva dodrží, môžu byť veľmi spokojní. „Každý spolok, zahrnutý do mestského rozpočtu, požaduje čo najväčšie zvýšenie peňazí a, samozrejme, vie ich využiť. Riešili sme to však racionálne na niekoľkých individuálnych rokovaniach aj mimo mestských či pracovných komisií,“ objasnil.