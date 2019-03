Mesto Košice nanovo vyhlási obstarávanie na električkové trate

Zrušená zákazka je súčasťou plánovanej obnovy električkových tratí na košickom sídlisku Nad Jazerom, v Barci, na Južnej triede a na Alejovej ulici.

Košice 27. marca (TASR) – Verejné obstarávanie (VO) na projektovú dokumentáciu druhej časti druhej etapy modernizácie električkových tratí (MET) v Košiciach sa zopakuje. Pokyn na jej zrušenie dal primátor mesta Jaroslav Polaček. Podľa neho boli niektoré podmienky diskriminujúce, chce ich zmierniť. Po novom by mala projektová dokumentácia pozostávať zo siedmich čiastkových etáp. Mestský poslanec Michal Djordjevič rozhodnutie vedenia mesta kritizuje. Ako pre TASR potvrdil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), pochybenie pri kontrole pred podpisom zmluvy nezistil.



Vedenie mesta zrušenie VO odôvodňuje tým, že tak mohlo urobiť podľa zákona, keďže do súťaže neboli predložené viac ako dve ponuky. „Rozhodnutie zrušiť túto súťaž a vyhlásiť novú ocenil aj riadiaci orgán programu Integrovaná infraštruktúra na ministerstve dopravy,“ uvádza magistrát. Tvrdí, že sa tým zvýšiť pravdepodobnosť realizácie obnovy električkových tratí a zrušením podľa Polačeka predražených projektov MET sa ich budúca rekonštrukcia urýchli.



Oznámenie o vyhlásení VO bolo zverejnené vlani v júli, lehota na predkladanie ponúk uplynula mesiac na to. „Po vyhodnotení nebol vylúčený žiadny uchádzač,“ uvádza ÚVO v rozhodnutí o zastavení konania kontroly. Predpokladaná hodnota zákazky bola vo výške takmer 3.553.000 eur bez DPH. Konzorcium dodávateľov Reming Consult a Dopravoprojekt predložilo ponuku v hodnote 3.295.000 eur. Ďalším uchádzačom bola spoločnosť Prodex, spol. s. r. o, s návrhom ceny za poskytnutie predmetu zákazky 3.388.000 eur.



Súťaž má byť opäť vyhlásená počas apríla. „Zmiernením jej pravidiel očakávame, že sa na nej zúčastní viac dodávateľov a cena bude nižšia, rádovo o viac ako milión eur,“ vysvetlil Polaček. Najväčší problém bol podľa neho v tom, že firma, ktorá sa chcela zapojiť do VO, musela mať tržby na minimálnej úrovni vo výške šiestich miliónov eur za uplynulé tri roky. ÚVO pritom skonštatoval, že aj v prípade obstarávania tejto zákazky, nerozdelenej na časti, je naplnený účel smernice podporovať malé a stredné podniky.



„Domnievame sa, že túto súťaž treba otvoriť aj menším projekčným kanceláriám. Očakávame od nich, že nám dodajú celé dielo, no delené na sedem častí“, spresnil Polaček. Ak sa uvedená časť MET rozdelí na menšie úseky, domnieva sa, že v budúcnosti bude jednoduchšie získať finančné prostriedky na rekonštrukciu po etapách.



Mesto na rozdiel od predchádzajúcej súťaže podľa primátora nebude obstarávať dokumentáciu na stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizačný projekt. „Bolo by to zbytočné a neefektívne najmä preto, že nikto nevie, kedy by sa mohlo začať s ďalšou fázou rekonštrukcie električkových tratí. K nej by sa mohlo najskôr pristúpiť až v roku 2021, keď sa začne nové programové obdobie,“ zdôraznil.



Zrušenie VO kritizuje mestský poslanec Djordjevič, podľa ktorého sa tým z časového hľadiska ohrozí financovanie celého projektu z eurofondov. Primátor pripomenul, že potrebných približne 120 miliónov eur na rekonštrukciu električkových tratí nie je nikde alokovaných. Opätovným VO preto podľa neho ďalšia MET ani nemôže byť ohrozená, tvrdí, že uvedenými opatreniami sa šance na jej realizáciu zvýšia.



Projekt má byť financovaný najmä z eurofondov, 85 percent sumy by mali pokryť zdroje z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, desať percent by išlo zo štátneho rozpočtu a zvyšných päť percent by bolo spolufinancovanie z rozpočtu mesta Košice.















