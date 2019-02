Košice nechcú Národné tenisové centrum na Popradskej ulici

Špeciálny stavebný úrad mesta zastavil začiatkom januára stavebné konanie pre dopravné stavby. Ako dôvod označil chýbajúce parkovacie miesta a ďalšie nezrovnalosti v projektovej dokumentácii.

Košice 13. februára (TASR) – Mesto Košice hľadá alternatívy, kde umiestniť stavbu Národného tenisového centra (NTC). Lokalitu na Popradskej ulici nepovažuje za vhodnú. Na stredajšom pracovnom stretnutí s novinármi to povedal primátor Košíc Jaroslav Polaček s tým, že z hľadiska dopravného zabezpečenia projekt nie je pripravený na to, aby slúžil občanom.



Špeciálny stavebný úrad mesta zastavil začiatkom januára stavebné konanie pre dopravné stavby. Ako dôvod označil chýbajúce parkovacie miesta a ďalšie nezrovnalosti v projektovej dokumentácii. Desiatky obyvateľov okolitých ulíc s výstavbou v uvedenej lokalite nesúhlasia pre obavy zo zhoršenia sa dopravnej situácie, zvýšenia hlučnosti aj prašnosti. "Hľadáme alternatívy. Tých nie je veľa a nie sú lacné. Sú náročné a potrebujeme čas na to, aby sme sa pokúsili nájsť riešenie tohto stavu. Platí to, že chceme, aby NTC v Košiciach stálo, a ak chceme usporiadať olympiádu mládeže (Európsky olympijský festival mládeže EYOF 2021, pozn. TASR), tento stánok potrebujeme. To znamená, že je na nás, aby sme sa s týmto problémom vyrovnali," povedal.



Generálny sekretár STZ Igor Moška nevylučuje možnosť presunúť projekt výstavby NTC do inej lokality. "Treba však počítať s tým, že to bude trvať roky. Môžeme sa nad tým zamyslieť, ale prakticky - aj keby mesto malo pripravené pozemky niekde inde, na základe doterajších skúseností odhadujem, že vrátane prípravy dokumentácií a povolení to bude trvať štyri až päť rokov. To je z hľadiska konania sa EYOF v Košiciach neskoro a z hľadiska našich vízií a potrieb to považujem za zbytočné zdržanie," vysvetlil.



O výstavbe sa pôvodne uvažovalo v lokalite Anička. Pre komplikované majetkovo-právne pomery sa od toho upustilo. Mesto pod vedením vtedajšieho primátora Richarda Rašiho (Smer-SD), ktorý je v súčasnosti podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu, ponúklo ako alternatívu plochu bývalého futbalového ihriska na Popradskej ulici. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) ju v roku 2015 odsúhlasilo. Podľa Rašiho súčasné vedenie mesta NTC v Košiciach nikdy nepostaví. "Mesto povedalo, že nepodporí NTC vo vytypovanej lokalite, že nájde inú. Iná vhodná lokalita, ktorá by bola dostupná rodičom, deťom aj všetkým, ktorí tam majú byť vychovávaní, neexistuje," uviedol pre TASR.



Moška vníma samotné zastavenie konania o doprave, ktoré bolo už posledným konaním potrebným na vydanie stavebného povolenia, za nešťastné. Ako povedal, dôvodom boli prevažne nedostatky formálneho charakteru a opravená projektová dokumentácia bude predložená kompetentným orgánom v piatok (15. 2.). Zároveň verí, že stavebné konanie bude obnovené. "Keby sme teraz dostali to stavebné povolenie, v priebehu troch až štyroch mesiacov sa môže začať s realizáciou stavby," dodal s tým, že podľa vysúťažených podmienok musí byť hotová do 20 mesiacov.



Výstavba NTC mala stáť pôvodne 15 miliónov eur. Na základe memoranda mala 60 percent finančného krytia zabezpečiť vláda a po 20 percent STZ aj mesto Košice. Celkové náklady na výstavbu sa zvýšili na sumu takmer 30 miliónov eur. Spôsobilo to pretransformovanie centrálneho tenisového dvorca na multifunkčnú arénu pre 5000 divákov s dvomi tréningovými halami, vhodnú na využitie počas EYOF 2021, na podujatia v iných športoch či na rôzne kultúrne podujatia. "My sme pripravení o 100 percent zvýšiť ten náš podiel. Verím, že sú na to pripravené aj Košice. Spoločne sa musíme obrátiť aj na vládu, aby túto zmenu projektu dofinancovala," uzavrel Moška.



S výstavbou NTC návrh programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019, ktorým sa bude MsZ zaoberať vo štvrtok (14. 2.), nepočíta. "Tým, že neexistuje v tejto chvíli žiadne povolenie na to, aby sa mohlo stavať, nerozpočtovali sme finančné prostriedky na toto tenisové centrum," povedal Polaček.



NTC Košice je spoločný projekt STZ a mesta Košice. Vo vytvorenej akciovej spoločnosti má STZ 51 percent akcií a mesto Košice 49 percent.