Mesto Leopoldov vysypalo odpad z 30 smetných nádob a urobilo analýzu

Leopoldov 23. júna (TASR) – Mesto Leopoldov rozdá v nasledujúcich dňoch 950 kompostérov pre rodinné domy a mestské organizácie. Urobilo totiž analýzu odpadu, ktorý Leopoldovčania produkujú. V polovici mája odviezlo 30 náhodne vybraných nádob s komunálnym odpadom z rodinných domov a päť z bytoviek. Na dvore požiarnej zbrojnice ich pracovníci mestského úradu spolu so združením Priatelia Zeme vysypali a odpad ručne ešte dotriedili. Výsledok označila primátorka Terézia Kavuliaková za alarmujúci.



"Za uloženie odpadu na skládke mesto platí nemalé prostriedky, presvedčili sme sa, že je čo dobiehať. Pri rodinných domoch boli až takmer tri štvrtiny smetných nádob naplnených odpadom zo záhrad. Ten patrí do kompostérov. Ak teda zavedieme kompostovanie a zlepšíme sa v separovaní, tak domom by mohli stačiť smetné nádoby veľké približne ako desaťlitrové vedro. Ak hovoríme o šetrení, tak namiesto desať eur by ľudia platili jedno euro," uviedla. Horšie dopadli smetné nádoby bytových domov.



Obyvatelia bytových domov vyhadzujú podľa zistenia z hasičského dvora veľmi veľa jedla a zvyškov z jeho príprav. Mali by sa vylepšiť v separovaní. "Ak sa to stane, tak v kontajneroch ostane štvrtina toho, čo nevieme vytriediť. Ale ak by sme boli poriadni, tak by piatim bytovým jednotkám postačovala jedna malá smetná nádoba a postačovalo by, ak by sme kontajnery vynášali nie dvakrát za mesiac, ale iba raz za dva mesiace," uviedla primátorka. Z objemu, ktorý ľudia z bytov vyhodili do nádoby s komunálnym odpadom, bolo ešte takmer sedem percent separovateľného papiera, viac ako päť percent skla, takmer desať percent plastov, viac ako dve percentá kovu a 34 percent kompostovateľného odpadu. Neskonzumované jedlo predstavovalo 13 percent.



Primátorka dodala, že pre obyvateľov pripravili stretnutia, na ktorých ich budú informovať o tom, ako kompostovať biologicky rozložiteľný odpad. Mesto Leopoldov vyváža smeti na skládku v Rakoviciach, jeho objem chce lepším separovaním a kompostovaním znížiť. V dôsledku toho by mesto mohlo znížiť poplatky za odpad obyvateľom.