Mesto Nitra uvažuje, že starú lávku nad železnicou nahradí novou

Nitra 30. marca (TASR) – Mesto Nitra by chcelo v čo najkratšom čase začať s rekonštrukciou lávky pre peších nad železničnou traťou. Lávka spája Čermáň so Starým mestom. „Chceme čo najskôr ukončiť investičné akcie, ktoré nám zostali z minulého roka. K nim patria aj most v Krškanoch a lávka nad železničnou traťou,“ povedal primátor Nitry Jozef Dvonč.



Rekonštrukcia lávky je však podľa jeho slov natoľko náročná, že mesto uvažuje o výstavbe novej lávky. „Je tam tak poškodená statika, že uvažujeme, ak by vyšli prostriedky a našli by sme nové riešenia, že by sme postavili novú. Možno by to bolo lacnejšie a rýchlejšie realizovateľné, ako oprava starej lávky. Na rekonštrukciu bola vyčlenená suma 180.000 eur, ak nám niekto povie, že nová by stála 220.000 eur, našli by sme tie chýbajúce peniaze v rozpočte. Máme na to pripravenú štúdiu,“ povedal primátor. Železnice SR vydali 27. marca tohto roka súhlasné stanovisko k technickej štúdii stavby.