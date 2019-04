Peniaze z pôžičky chce radnica využiť na investičné akcie.

Nitra 25. apríla (TASR) – Mesto Nitra si vezme úver vo výške deväť miliónov eur. Jeho prijatie vo štvrtok na svojom rokovaní schválili mestskí poslanci. Peniaze z pôžičky chce radnica využiť na investičné akcie.



Úver má byť vyčerpaný do konca roka 2020, konkrétne investície, na ktoré budú financie využité, bude ešte schvaľovať mestské zastupiteľstvo. „Výbory mestských častí vytvorili zásobník projektov, ktoré je podľa nich nutné zrealizovať. Vybrané investície potom uznesením odsúhlasia poslanci. Predpokladám, že v tomto roku z úveru vyčerpáme približne tri milióny eur,“ uviedol primátor Marek Hattas.



Ako sa uvádza v schválenom materiáli, úverové zdroje majú byť prioritne využité na výstavbu a obnovu ciest, chodníkov a parkovísk, stavbu nového cintorína na sídlisku Chrenová, rekonštrukcie škôl, výstavbu a obnovu športovísk, mestských objektov, budovanie kanalizácie. „Investičný dlh v meste Nitra je niekoľko desiatok miliónov eur. Nie je teda možné, aby sme fungovali s nulovou zadlženosťou, pretože by sme nespravili nič,“ povedal v súvislosti so schválením úveru primátor.



Pôžičku má mestu za zvýhodnených podmienok poskytnúť Európska investičná banka, respektíve Európska centrálna banka, zvyšná časť financií bude z komerčnej banky. „Mesačné splátky istiny budú vo výške 150.000 a ročné 1.800.000 eur. V prvom a poslednom roku splácania bude ich výška 900.000 eur,“ informovala radnica.



Podľa slov hlavnej kontrolórky mesta Dariny Keselyovej je súčasné zadlženie Nitry na úrovni 24,49 % z celkových skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. „Celková suma dlhu mesta po započítaní nedočerpaných úverov vo výške 3.606.794 eur a nového úveru vo výške 9.000.000 eur bude predstavovať 43,7 % z celkových skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Na základe údajov o aktuálnom stave dlhu mesta konštatujem, že podmienky pre prijatie úveru vo výške deväť miliónov eur sú v zmysle zákona,“ uviedla Keselyová.



Ako informovala radnica, k 31. marcu 2019 je zostatok bankových záväzkov Nitry bez úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 16.042.760 eur. Schválené a zatiaľ nedočerpané úvery z roku 2017 a 2018 sú v hodnote 3.606.794 eur. Po prijatí 9-miliónového úveru tak budú záväzky mesta vo výške 28.649.554 eur.