Mesto Nitra začne začiatkom apríla opravovať most v Dolných Krškanoch

Od 9. apríla tohto roka bude uzavretý, zmeny v doprave budú vyznačené dočasným dopravným značením počas rekonštrukcie.

Nitra 28. marca (TASR) – Začiatkom apríla tohto roka začne mesto Nitra opravovať most na ulici Medzi vodami v mestskej časti Dolné Krškany. Od 9. apríla tohto roka bude uzavretý, zmeny v doprave budú vyznačené dočasným dopravným značením počas rekonštrukcie.



Uzávera mosta potrvá do konca júna tohto roka. Lávka pre peších bude v prevádzke aj počas rekonštrukcie. Prístup pre motorové vozidlá záchranných zložiek, obyvateľov a prevádzok na ľavom brehu rieky bude zabezpečený po honových cestách od mestskej časti Veľké Janíkovce.



Rekonštrukciu mosta oceľovej konštrukcie, ktorý spája mestské časti Dolné Krškany a Veľké Janíkovce nad riekou Nitra, pripravuje mesto už dlhší čas. Premostenie je tvorené drevenými doskami, ktoré spôsobujú hluk pri prejazde áut cez most, na čo sa opakovane sťažovali obyvatelia Dolných Krškán.



V minuloročnom rozpočte mesta vyčlenili poslanci na opravu mosta 80.000 eur. Keďže je jedinou oficiálnou prístupovou cestou k čistiarni odpadových vôd, rokovalo vedenie mesta o spolufinancovaní so zástupcami Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Tá mala na opravu prispieť sumou 50.000 eur.



„Chceme čo najskôr ukončiť investičné akcie, ktoré nám zostali z minulého roka. K nim patria aj most v Krškanoch a lávka nad železničnou traťou, ktorá spája Čermáň so Starým mestom,“ povedal primátor Nitry Jozef Dvonč.