Nitra získala dotácie na výstavbu troch nových cyklotrás

Nitra 13. júna (TASR) – V Nitre by už čoskoro mohli pribudnúť nové cyklotrasy. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vyhodnotilo tretiu sériu žiadostí o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ. Medzi schválenými projektmi sú aj tri cyklistické chodníky, na výstavbu ktorých mesto získa nenávratný finančný príspevok v hodnote viac ako 1,8 milióna eur.



Vyše 240.000 eur pôjde na cyklotrasu, ktorá spojí centrum Nitry s mestskou časťou Dražovce. Viac ako 200.000 eur príde z EÚ aj na cyklistický chodník spájajúci autobusovú stanicu so Štúrovou ulicou. Najväčšia suma je určená na cyklocestu, ktorá prepojí mestské časti Mlynárce, Diely a Klokočinu. Ministerstvo pôdohospodárstva schválilo na jej výstavbu nenávratný finančný príspevok v hodnote takmer 1,4 milióna eur.



Ako pred časom upozornil mestský úrad, budovanie týchto cyklistických trás nesúvisí s podporou turistiky či rekreačných aktivít. „Cieľom vybudovania uvedených úsekov je prepojenie existujúcich cyklotrás a predovšetkým zlepšenie dostupnosti k občianskej infraštruktúre aj nemotorovou dopravou,“ informovala radnica.



Nitre sa už vlani podarilo získať viac ako 3,3 milióna eur na vybudovanie piatich cyklotrás. Okrem vybudovania I. a II. etapy cyklocesty medzi Nitrou a Vrábľami, získalo mesto dotáciu aj na výstavbu cyklolávky cez rieku Nitra, ktorá prepojí Wilsonovo nábrežie a Nábrežie mládeže pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite.



Medzi schválenými projektmi bola aj cyklotrasa, ktorá spojí cez Wilsonovo nábrežie a Mostnú ulicu Univerzitný most s Mestským parkom na Sihoti. Ďalšia trasa bude viesť zo sídliska Klokočina cez les na Borine až na autobusovú stanicu. Z už schválených dotácií sa bude stavať aj druhá etapa cyklotrasy smerujúcej z Triedy A. Hlinku na Dlhú ulicu na sídlisku Chrenová.