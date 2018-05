Mesto Prievidza udelilo cenu Antonovi Sonogovi in memoriam

Spolu so Sonogom ocenila radnica i ďalších jednotlivcov a kolektívy, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta a jeho obyvateľov.

Prievidza 5. mája (TASR) - Samospráva Prievidze udelila cenu mesta in memoriam lekárovi Antonovi Sonogovi. Ocenením si uctila jeho dlhoročnú medicínsku prax, osobitný prínos a pomoc v oblasti pľúcneho lekárstva a starostlivosť o zdravie obyvateľov mesta.



"Jeho rodina cítila, že by si zaslúžil toto ocenenie a stotožnili sa s tým aj poslanci, ktorí tento návrh prerokovali," povedal vedúci kancelárie primátorky mesta Alojz Vlčko.



Cenu mesta mu radnica udelila v závere tohto týždňa. "Pôsobil aj ako športový lekár pri basketbalovom tíme v rokoch 1988 až 1998, kedy klub dosahoval výborné výsledky. Bol vlastne aktívny aj pri československej basketbalovej reprezentácii, takže všetky tieto okolnosti zavážili a udelili sme mu mestské ocenenie Cena mesta Prievidza," dodal.



Spolu so Sonogom ocenila radnica i ďalších jednotlivcov a kolektívy, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta a jeho obyvateľov, majú zásluhy na jeho zveľaďovaní a propagácii, obohatili ľudské poznanie tvorivými výkonmi, dosiahli významné výsledky, šírili dobré meno mesta doma alebo v zahraničí, alebo vykonali iné aktivity hodné osobitného zreteľa v prospech mesta a jeho obyvateľov.



Prievidzského anjela získal Pavel Bátora, Martin Čičmanec, Sláva Daubnerová, Detský folklórny súbor Malý Vtáčnik, Kapela HEARTBEAT, Jitka Hejtmánková, Elvíra Hrbíková, Miroslav Chrenko, Emília Medlíková, Renáta Petrášová, Ladislav Polerecký, Ján Sedlák a Štefan Svitok. Tiež Jana Sýkorová, Tibor Tulík, Emil Vaňo, Margita Kováčová, Spevácky zbor Rozkvet, nezisková organizácia Svätá Lujza a Jozef Ugróczy.