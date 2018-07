Mesto Šaľa chce odovzdať v septembri prvé nájomné byty do užívania

Výstavbu troch bytových domov so 150 bytmi zabezpečuje súkromná spoločnosť. Mesto po dostavbe odkúpi bytové domy od zhotoviteľa stavby. Zámer schválili mestskí poslanci ešte koncom roka 2015.

Šaľa 4. júla (TASR) – V septembri by sa mali sťahovať prví nájomníci do novopostavených bytov na Kráľovskej ulici v Šali. Ich výstavba sa začala na jar minulého roka, počas leta by malo byť skolaudovaných prvých 34 bytov. „Investor zatiaľ dodržiava termíny výstavby. Je reálne, aby mesto onedlho odkúpilo prvé byty a v septembri ich mohlo prideliť prvým nájomníkom,“ skonštatoval primátor Šale Jozef Belický. Kolaudácia zvyšných 116 bytov je naplánovaná na budúci rok.



Výstavbu troch bytových domov so 150 bytmi zabezpečuje súkromná spoločnosť. Mesto po dostavbe odkúpi bytové domy od zhotoviteľa stavby. Zámer schválili mestskí poslanci ešte koncom roka 2015. V dvoch menších bytovkách bude spolu 34 bytov, z toho osem jednoizbových, 20 dvojizbových a šesť trojizbových. V najväčšom bytovom dome bude 116 bytových jednotiek, z toho 44 jednoizbových, 48 dvojizbových a 24 trojizbových bytov. Celkové náklady na výstavbu sú vyčíslené na 6,5 milióna eur. Kúpu bytov bude mesto financovať najmä z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, čiastočne aj z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR.