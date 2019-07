Mesto Šaštín-Stráže získalo dotáciu na zdravotné stredisko

Súčasťou projektu bolo aj rokovanie s lekármi, ktorí sa po dokončení centra nasťahujú do nových priestorov.

Šaštín-Stráže 14. júla (TASR) - Nenávratný finančný príspevok vo výške 780.598,54 eura získalo mesto Šaštín-Stráže v okrese Senica na projekt s názvom Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. TASR o tom informoval primátor mesta Jaroslav Suchánek.



Schválený projekt rieši novostavbu centra integrovanej zdravotnej starostlivosti s vytvorením nových priestorov na integráciu viacerých zdravotných služieb. "Zareagovali sme na výzvu ministerstva zdravotníctva, aby sa obce a mestá mohli uchádzať o centrá zdravotnej starostlivosti. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) robil štúdiu, kde sú spádové oblasti, kde bolo naše mesto vybrané medzi ideálne oblasti, preto sme sa na výzvu rozhodli zareagovať," uviedol Suchánek.



Súčasťou projektu bolo aj rokovanie s lekármi, ktorí sa po dokončení centra nasťahujú do nových priestorov. "Ak sme sa chceli uchádzať o tento projekt, museli sme dodať čestné vyhlásenia od lekárov, že majú záujem prísť do zdravotného strediska," doplnil primátor.



V meste sú v súčasnosti tri zdravotné strediská v starších budovách a aj preto bol záujem združiť ich pod jednou strechou. "V novom centre by mali pôsobiť detský lekár, lekár pre dospelých, dve zubné ambulancie, gynekológia, zubný technik, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti a dopravná zdravotná služba. Okrem nich by mal v stredisku pôsobiť ako špecialista aj ortopéd," spresnil Suchánek.



V súčasnosti je vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľov (zhotoviteľa) stavby. Práce na samotnej stavbe by sa mali začať v roku 2020.