Mesto Sečovce pripravuje v rómskej osade komunitné centrum

Sečovce 21. mája (TASR) – Mesto Sečovce realizuje v rómskej osade projekt výstavby komunitného centra. Do prevádzky by podľa radnice malo byť dané od augusta tohto roka. Projekt novostavby je financovaný cez eurofondy s nákladmi zhruba 230.000 eur bez DPH.



"Mesto Sečovce pri počte viac ako 2000 obyvateľov marginalizovanej skupiny obyvateľstva nemá komunitné centrum. Pripravujeme plán fungovania a prevádzkovania s patričným odborným personálnym obsadením," uviedol pre TASR primátor mesta Jozef Gamrát.



Zákazka na výstavbu cez verejné obstarávanie je hradená z 95 percent z fondov EÚ a štátneho rozpočtu, spoluúčasť mesta je vo výške päť percent.



Komunitné centrum na kraji rómskej osady predstavuje jednopodlažný objekt zastrešený pultovou strechou. Novostavba má pôdorys v tvare obdĺžnika o rozmeroch 24,4 x 13,8 metra. Zmluvu na výstavbu uzavrelo mesto so spoločnosťou ROB-Jo 2. marca.