Mesto Senica bude mať 3D maketu historického centra

Senica 23. januára (TASR) – Dominantou novovznikajúceho mestského múzea v Senici, ktoré vznikne v budove bývalej Sokolovne, bude maketa centra mesta z prelomu 19. a 20. storočia, ktorú odborníci pripravujú už päť rokov.



S myšlienkou vytvoriť 3D maketu historického centra prišli historici Ján Peter a Vladimír Petrovič. Aby bola maketa čo najvernejšia, museli vyhľadať a preskúmať historické mapy, plány a fotodokumentáciu. Následne oslovili amatérskeho modelára Jozefa Kuruca. Na projekte pracujú už päť rokov a výsledkom je maketa na rozlohe 15 štvorcových metrov. "Žiadnu z budov, ktoré sú na makete zobrazené, sme nerobili podľa projektov, keďže tie neexistujú. Prácne sme zdokumentovali z fotografií a pohľadníc ich rozmery. Prepočítavali sme ich a maketa je v mierke 1:100. Je zaujímavá aj z toho hľadiska, že z budov, ktoré sú na makete, ich už v súčasnosti stojí minimum," informoval Petrovič.



Maketa ešte nie je dokončená, stále sa pracuje na jej vylepšení. "Čaká sa na finalizáciu. Pracujeme na exteriéroch makety, to nás ale čaká až v nových priestoroch múzea. Maketa je zatiaľ umiestnená v priestoroch mestského úradu, ale po dokončení budovy múzea bude presťahovaná do nových priestorov. Bude umiestnená pri vstupe do veže. Pôvodne mal byť projekt v rozmeroch šesť krát štyri a pol metra, ale z priestorových dôvodov sme ho museli upraviť na päť krát tri metre," doplnil historik.



Mesto na novovznikajúce múzeum získalo nenávratné finančné prostriedky z projektu cezhraničnej spolupráce Interreg SR – ČR, ktorý mesto podalo na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR spoločne s mestom Klobouky. Celková výška nenávratných prostriedkov je 1.531.065,44 eura, z ktorých Senica získala 1.069.594,49 eura. Spolufinancovanie zo strany mesta je vo výške 53.479,74 eura. Mesto Klobouky získalo 461.471 eur. Výška nenávratných finančných prostriedkov pre moravské mesto je 415.323,90 eura a spolufinancovanie mesta Klobouky je vo výške 46.147,10 eura.



Samotnému projektu múzea predchádza projekt rekonštrukcie budovy Sokolovne. "Máme ukončené verejné obstarávanie, ktoré prebiehalo v auguste 2018. V septembri nám bola doručená zmluva na podpis s dodávateľom stavebných prác. Táto zmluva je v súčasnosti na kontrole u riadiaceho orgánu. Predpokladáme, že vo februári by sme už mohli mať vyrozumenie a v marci by sme mohli odovzdať stavenisko dodávateľovi prác," uviedla projektová manažérka Ľubica Kadlec-Melišová.