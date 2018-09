Mesto Vysoké Tatry chce pokračovať v obnove historických pamiatok

V súčasnosti sa dokončuje obnova Vily Iskra v Novom Smokovci, kde sídli materská škola.

Vysoké Tatry 25. septembra (TASR) – Mesto Vysoké Tatry bude v najbližšom období pokračovať v záchrane kultúrnych pamiatok, ktoré má samospráva vo svojom vlastníctve. Po obnove chátrajúcich víl Alica, Flóra, Ilona a čiastočne aj Iskra je cieľom radnice zrevitalizovať park v Tatranskej Lomnici. "Momentálne sa snažíme získať prostriedky na postupnú komplexnú renováciu parku, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti národnej kultúrnej pamiatky Hotela Lomnica," priblížil primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš.



Mesto pripravuje štúdiu na obnovu lesoparku, kde sa pravidelne organizujú rôzne kultúrne podujatia. Park je situovaný v pamiatkovom území a plán jeho obnovy sa týka chodníkov, fontány i altánku. "Problémom sú tam protipovodňové opatrenia, pretože ten park už viackrát zatopilo. Takže budeme musieť vyriešiť aj tento faktor," doplnil vedúci oddelenia investičnej činnosti, opráv a údržby Mestského úradu vo Vysokých Tatrách Jozef Gál s tým, že na tieto práce chce radnica žiadať zdroje z rezortu životného prostredia. Predpokladané náklady bude mesto konkretizovať po ukončení štúdie.



V súčasnosti sa dokončuje obnova Vily Iskra v Novom Smokovci, kde sídli materská škola. "Táto budova je špecifická tým, že sa rekonštruuje za plnej prevádzky. Búracie práce sa robili počas školských prázdnin, minulý rok sa opravila fasáda, vrátane pôvodného označenia. Táto budova nám dáva najviac zabrať, pretože sa jednak robí počas prevádzky škôlky a zároveň nemáme k dispozícii celý balík peňazí, takže sa to robí postupne," konštatoval Gál. Dodal, že doposiaľ si obnova vily vyžiadala približne 300.000 eur.



V tomto roku boli na budove postavenej pred viac ako 90 rokmi obnovené okná. Je potrebné tam ešte vyriešiť statické poruchy v suteréne a tiež priestor v podkroví, ktorý sa dlho nevyužíval a je v pôvodnom stave. "Spevnené asfaltové plochy okolo budovy, ktoré sú nevhodné, budeme meniť na budúci rok, chceme vyriešiť aj ich sklon. Rovnako sa budeme zaoberať aj ústredným vykurovaním, kotol je tam už nový a obnovou prejde aj časť elektroinštalácie," konkretizoval Gál s tým, že tieto práce si vyžiadajú ďalších viac ako 140.000 eur.



Mesto ešte zainvestuje aj do Švajčiarskeho domu v Starom Smokovci, ktorý postavili v roku 1856 a momentálne sa v ňom nachádza nosičské múzeum, kaviareň a slúži na ubytovanie. Doposiaľ sa tam realizovali práce v interiéri i exteriéri za približne 85.000 eur. V súčasnosti dokončujú balkóny a terasy, ktorých obnova by mala byť hotová v tomto roku.



Do rekonštrukcie historických pamiatok investovala samospráva v uplynulom období viac ako dva milióny eur, pričom finančne najnáročnejšou bola oprava vily Ilona. Tento objekt z roku 1879 bol takmer celý rozobratý a znovu poskladaný. Gál upozornil, že na všetkých budovách sa realizoval pamiatkový výskum a dendrologický prieskum, na základe ktorého sa jednotlivé objekty rekonštruovali. Vila Alica v súčasnosti slúži pre potreby mestskej knižnice, spolku horských vodcov i Združenia cestovného ruchu. Vila Flóra je súčasťou Tatranskej galérie a slúži na výstavné projekty a Vilu Ilona využíva mesto ako svoje reprezentačné priestory.