Mesto zatiaľ nedostalo od Slovana peniaze, ktorými mal uhradiť dlh

Bratislava 27. júna (TASR) - Mesto Bratislava zatiaľ nedostalo peniaze, ktorými mal v stredu hokejový klub HC Slovan Bratislava uhradiť svoj viac ako miliónový dlh za prenájom Zimného štadióna Ondreja Nepelu. TASR to potvrdil hovorca mesta Peter Bubla.



Magistrát v stredu podvečer dostal informáciu, že Slovan uhradil svoje záväzky voči mestskej organizácii Správa telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislavy (STaRZ) v plnej výške. "Zatiaľ neboli tieto finančné prostriedky pripísané na účet STaRZ," podotkol Bubla.



Mesto zatiaľ na svojom stanovisku nič nemení. Od HC Slovan žiada uhradenie všetkých záväzkov, ak chce aj do budúcnosti využívať priestory Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Na zaplatenie dlhov dala samospráva čas do nedele 30. júna. "Keď tieto peniaze budú pripísané na účet, môžeme sa rozprávať o možnostiach rokovaní o prípadných nových podmienkach nájmu, ako aj o ukončení súdnych sporov vo veci vymáhania dlhu. Ale určite aj o garanciách HC Slovan, aby sa takáto situácia do budúcnosti už nezopakovala," spresnil hovorca mesta.



Slovan na svojom webe informoval, že odoslal v stredu na účet hlavného mesta platby za užívanie bratislavského Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Klub poukázal na účet mesta sumu v celkovej výške 1,196 milióna eur. Táto suma má pozostávať z istiny, úrokov z omeškania a zmluvných pokút. "Zaplatením svojho záväzku HC Slovan Bratislava splnil podmienku mesta na začatie dialógu s predstaviteľmi samosprávy hlavného mesta, ako bolo prisľúbené, ohľadom nastavenia nových a reálnych podmienok využívania Zimného štadióna Ondreja Nepelu detskými a mládežníckymi kategóriami klubu, ako aj A-mužstvom," uviedol klub na svojom webe.



Primátora Bratislavy Matúša Valla požiadalo v máji mestské zastupiteľstvo, aby rokoval o vypovedaní všetkých nájomných zmlúv s HC Slovan, ak do konca júna nedôjde k splateniu všetkých dlhov voči mestu. Zároveň ho požiadali, aby rokoval s HC Slovan – mládež o splatení dlhu vo výške 135.916 eur do konca augusta a aj o tom, aby táto časť klubu realizovala platby za prenájom ľadových plôch vopred. Vallo koncom mája pre TASR uviedol, že ak Slovan nezaplatí hlavnému mestu svoj dlh za prenájom zimného štadióna, 1. júla s ním mesto vypovie zmluvu. Ako podotkol, samospráva nebude ustupovať, no v prípade mládeže Slovana si vie predstaviť istú dohodu.



HC Slovan Bratislava dlhuje za nájomné, služby spojené s nájmom, zmluvné pokuty a úroky z omeškania mestskej organizácii STaRZ, ktorá pristúpila k vymáhaniu dlhu aj súdnou cestou.