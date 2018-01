Mesto Zlaté Moravce chce zaviesť nový informačný systém pre občanov

Mesto požiada občanov, aby poskytli svoje telefónne čísla alebo emailové adresy, na ktoré budú dostávať najdôležitejšie oznamy.

Zlaté Moravce 16. januára (TASR) – Mesto Zlaté Moravce plánuje zaviesť nový informačný systém prostredníctvom sms správ a emailov. Po jeho zavedení budú obyvatelia mesta dostávať všetky dôležité oznamy a pozvánky prostredníctvom mobilných telefónov a počítačov. Mesto sa pre zavedenie novej služby rozhodlo z toho dôvodu, že mestský rozhlas je dlhodobo v zlom technickom stave a jeho oprava nie je v súčasnosti plánovaná, zdôvodnil rozhodnutie mesta viceprimátor Marek Holub.



V mestských častiach Chyzerovce a Prílepy je rozhlas funkčný a dokáže včas informovať o dôležitých veciach, preto obyvatelia týchto mestských častí do nového projektu zapojení nebudú.



Prvé testovacie správy už mestský úrad odoslal v priebehu minulého mesiaca. „V najbližších dňoch budeme spomedzi cenových ponúk vyberať najvhodnejšieho prevádzkovateľa systému. Následne bude systém spustený,“ povedal Holub.



Mesto požiada občanov, aby poskytli svoje telefónne čísla alebo emailové adresy, na ktoré budú dostávať najdôležitejšie oznamy. Tie sa budú týkať rôznych odstávok vody, plynu, elektrickej energie, ale aj informácií o dopravných obmedzeniach či kultúrnych podujatiach organizovaných mestom.



Zavedenie a prevádzka celého systému by nemala byť finančne náročná. Viceprimátor odhaduje, že vstupné náklady vyjdú približne na sto eur. Mesačné náklady budú účtované podľa počtu rozoslaných správ a mali by sa pohybovať mesačne od 20 do 80 eur. Spoplatnené sú len sms správy, odosielanie správ na emaily alebo do mobilnej aplikácie je bezplatné.