Mestská časť Košice-Šaca plánuje investovať do modernizácie osvetlenia

Košice 5. januára (TASR) - Mestská časť (MsČ) Košice-Šaca plánuje v tomto roku viaceré investície. Podľa starostu Daniela Petríka, sú to väčšinou investície nadväzujúce na predchádzajúci rok, ktoré je potrebné ukončiť alebo v nich pokračovať, ako napríklad dobudovanie uzamykateľných kontajnerovísk či zateplenie Spoločenského domu.



Kapitálové výdavky rozpočtu MsČ na tento rok predstavujú sumu 170.938 eur, z toho vlastné zdroje sú 20.938 eur a prostriedky z rezervného fondu 150.000 eur.



Z vlastných zdrojov plánuje MsČ investovať napríklad do vybudovania urnových schránok, projektovej dokumentácie uzamykateľných kontajnerovísk, či zriadenia plynovej prípojky a plynovej kotolne v budove športového areálu.



Z rezervného fondu plánujú zakúpiť príslušenstvo k multifunkčnému zariadeniu - traktoru, vybudovať uzamykateľné kontajneroviská a tiež zrealizovať rozšírenie verejného rozvodu plynu na IBV II.



"V rozpočte je zahrnutá aj finančná spoluúčasť na rekonštrukciu a modernizáciu budovy materskej školy a počíta sa aj so spoluúčasťou pri financovaní opravy cestných rigolov na Šemšianskej ulici, kde sme podali žiadosť o Nenávratný finančný prostriedok z eurofondov," uviedol pre TASR Petrík.



Okrem týchto investícií plánujú rokovať s vedením Slovenskej správy ciest (SSC) o spolupráci pri zabezpečení bezpečnosti chodcov na Buzinskej ulici, ktorú má SSC v správe.



"Začali sme pracovať a v roku 2018 chceme dokončiť proces zabezpečenia modernizácie verejného osvetlenia v celej MsČ, ktoré je v havarijnom stave," doplnil starosta.



Jeden z najväčších problémov v MsČ je podľa jeho slov oprava a rekonštrukcia chodníkov a ciest hlavne na Učňovskej ulici, kde sa v roku 2016 nasťahovali obyvatelia do stovky nových bytov vystavaných na tejto ulici.



"Ďalším problémom, ktorý nás ťaží je nedostatok financií potrebných na údržbu, modernizáciu a opravy nehnuteľností v správe a majetku MsČ a nedostatok financií na pokrytie skutočných potrieb pri zabezpečovaní údržby verejnej zelene," dodal Petrík.