Mestská knižnica v Bratislave opäť vyzýva na darovanie kníh

Bratislava 29. januára (TASR) - Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci s ďalšími bratislavskými knižnicami pripravuje aj tento rok Bratislavskú burzu kníh. V súvislosti s jej nadchádzajúcim 12. ročníkom oslovuje a vyzýva verejnosť na darovanie kníh do charitatívneho predaja. Ten bude opätovne súčasťou aprílového celomestského podujatia otvorených dverí bratislavskej samosprávy.



"Knihy sa budú predávať za symbolickú cenu 50 centov. Výťažok použijeme na zakúpenie zvukových kníh pre oddelenie nevidiacich a slabozrakých, na revitalizáciu fondu tohto oddelenia, ale tiež na nákup nových kníh do knižnice," uviedla Zuzana Liptáková z Mestskej knižnice v Bratislave.



Bratislavčania môžu priniesť knihy zo svojich knižníc, ktoré už nepotrebujú, každý pracovný deň na ktorékoľvek pracovisko knižnice. Urobiť tak môžu na Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry na Laurinskej ulici, na Úseku náučnej literatúry na Klariskej a Kapucínskej ulici a tiež na Úseku literatúry pre deti a mládež na Kapucínskej ulici. Pracoviská sú otvorené cez týždeň od 8.00 do 19.00 h.



"Knihy vo väčšom množstve, zviazané v balíčkoch alebo v škatuliach možno priviezť autom na Kapucínsku ulicu," doplnila Liptáková.