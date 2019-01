Mestská polícia v Tisovci sa v 90% práce zaoberá neprispôsobivými

Bohužiaľ, musím konštatovať, že okrem dospelých páchateľov sa zhoršila situácia i u maloletých. Vyrastá nám tu generácia detí, ktoré sa ničoho a nikoho neboja, uviedol náčelník polície.

Tisovec 31. januára (TASR) – Mestská polícia (MsP) Tisovec v okrese Rimavská Sobota sa vlani v 90 percentách svojej činnosti zaoberala riešením takzvaných neprispôsobivých osôb v meste a mestskej časti Rimavská Píla. V správe o činnosti MsP za rok 2018, ktorá bola predložená mestským poslancom na januárovom zasadnutí, to uvádza náčelník Ján Martiniak.



„Bohužiaľ, musím konštatovať, že okrem dospelých páchateľov sa zhoršila situácia i u maloletých. Vyrastá nám tu generácia detí, ktoré sa ničoho a nikoho neboja, pretože vedia, že sa im nič nestane,“ uviedol náčelník s tým, že už v súčasnosti je to veľký problém a pokiaľ sa nebude riešiť, bude narastať. „Najhorší prípad, kde figurovali deti, bolo ublíženie na zdraví s následným usmrtením poškodeného Jozefa K.,“ dodal Martiniak.



Podľa jeho slov sa rodičia o takéto deti dostatočne nezaujímajú a nevedia, kde sa celé dni či noci pohybujú. V správe náčelník uvádza niekoľko konkrétnych prípadov, kedy maloletí vulgárne urážali dôchodcov a ďalší mladíci opakovane fyzicky napadli občana mesta. „Vyberajú si slabšie osoby, ktoré sa nevedia účinne brániť. Nikdy si netrúfnu na seberovného, od ktorého môžu očakávať účinný odpor a obranu. A nikdy nezaútočí jedinec, vždy ide o skupinu,“ konštatoval Martiniak.



Ako ďalej spomenul, zistené porušenia zákona maloletými rieši MsP odstupovaním spisových materiálov na oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Okresného úradu Rimavská Sobota. Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva z konca roka 2018 zasiela MsP podnety na maloletých páchateľov i na okresnú prokuratúru a okresné policajné riaditeľstvo. „V roku 2018 to bolo celkom 19 priestupkov maloletých páchateľov,“ konkretizoval náčelník.



Ako v súvislosti so správou povedal poslanec Ľubomír Bagačka, bol by rád, keby si ju prečítali ešte vyššie inštancie. „Asi by prehodnotili to, čo nám tu svojho času povedali, že sme bezpečné mesto. Nie sme, bohužiaľ,“ podotkol Bagačka.



Tisovec má necelých 4200 obyvateľov, pričom jeho MsP má v súčasnosti troch členov, vrátane náčelníka. Podľa slov primátorky Ireny Milecovej, ktorá je vo funkcii od vlaňajšieho decembra, je jedným z jej zámerov rozšírenie MsP o ďalšieho policajta. Za prioritu považuje i kúpu nového vozidla, keďže súčasné auto MsP je často nepojazdné.