Mestské časti Nitry Čermáň a Klokočina spojí so stanicou nový chodník

Nitra 4. apríla (TASR) – Mestské časti Nitry Čermáň a Klokočina spojí s autobusovou stanicou nová cesta pre chodcov a cyklistov cez Borinu. Jej výstavba sa začala v roku 2015, práce boli ukončené počas uplynulého týždňa. Súčasťou projektu je aj čiastočná revitalizácia v minulosti zanedbaného lesoparku Borina.



„Sme vďační za každý zrekonštruovaný chodník a každý meter cyklotrasy. Po oboznámení sa so situáciou priamo v teréne však musím konštatovať, že je tu hneď niekoľko otáznikov. V prvom rade sa musíme spýtať sami seba, kto tento projekt zadával, následne prečo bol takto navrhnutý a kto ho v navrhovanej podobe odsúhlasil. Je nemysliteľné, aby bol v strede zdieľaného chodníka pre cyklistov a peších stĺp verejného osvetlenia, aby v projekte chýbalo 2200 metrov štvorcových asfaltu, alebo aby sme ignorovali, že časti chodníka sa prepadávajú. Či už je problém u nás na úrade, v projektantovi, alebo je to kombinácia faktorov, nájdeme príčinu a vyvodíme dôsledky,“ povedal po obhliadke cesty primátor Nitry Marek Hattas.



Mestský poslanec Pavol Obertáš je presvedčený, že mesto by sa malo poučiť z chýb, ktoré vznikli v minulosti a preniesť zodpovednosť na projektantov. „Od stavebného dozoru sme opakovane počuli, že projektant niektoré veci neriešil alebo zabudol zapracovať. Toto je v dnešnej dobe neprípustné,“ uviedol Obertáš.



Poslankyňa a vedúca Krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Petra Ajdariová upozornila na chýbajúce signálne pásy pre zrakovo postihnutých pred vstupom na priechody pre chodcov a na príliš vyvýšené nájazdy na obrubníky, ktoré môžu spôsobiť problémy vozíčkarom. „V projekte mohlo byť myslené aj na to, aby bola cestička upravená kontrastným povrchom. Bolo by jasnejšie, ktorá polovica je určená pre cyklistov, a ktorá pre chodcov.“



Podľa viceprimátorky Michaely Hefkovej je dôležité zlepšiť proces schvaľovania a kontroly projektov a posilniť odborné kapacity na úrade.



Projekt okrem koncepčných problémov obsahuje aj drobné nedostatky a nedokončené práce. K nim patrí osadenie lámp verejného osvetlenia a sklenených tabúľ pre cyklodepo na autobusovej stanici. Zhotoviteľ diela, spoločnosť Eurovia, sa zaviazal pripomienky zapracovať. Všetky drobné nedostatky a nedokončené práce by mali byť zrealizované do konca apríla.