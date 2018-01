Mestské kúpalisko v Humennom prechádza výraznými zmenami

V krátkom čase prejde obnovou aj ženská sauna a infrasauny.

Humenné 14. januára (TASR) – Humenské mestské kúpalisko postupne prechádza vylepšeniami. Najnovšie sa z viditeľnej premeny môžu tešiť muži v ich saune. Mesto tu na sklonku roka preinvestovalo viac ako 6000 eur. Ako informovala hovorkyňa humenskej radnice Michaela Dochánová, v krátkom čase prejde obnovou aj ženská sauna a infrasauny.



V mužskej saune vymenili obloženie, ktoré nahradilo nové zo severského smreka a lavice sú tentokrát vyrobené z africkej vŕby abachi. V relaxačnej miestnosti (tepidáriu) vymenili dvere, obklady a dlažbu. Nosným prvkom je tu veľkoplošná tapeta s relaxačným motívom. Na oddych slúži osem nových ležadiel, z toho sú dve masážne a šesť klasických. Do obidvoch miestností nainštalovali nové osvetlenie a reproduktory s relaxačnou hudbou.



Dochánová zosumarizovala, že v priebehu minulého roka zrekonštruovali recepciu vo vestibule kúpaliska. Vymenili dlažbu a dvere. V predsieňach pred vstupom do šatní je nový obklad, lavičky a sušiče na vlasy. Rekonštrukcie sa dotkli aj priestorov, ktoré bežný návštevník nevidí, ako je napríklad strojovňa pod bazénom. Tu pribudli nové výmenníky, ktoré zohrievajú vodu v plaveckom bazéne na 27 stupňov Celzia.



Najväčšie zmeny sa dotkli detského výukového bazéna, kde na zníženie stropu stavbári použili sadrokartónový obklad so svetelnými LED panelmi. Opravili vzduchotechniku, vymenili reproduktory a veľké okno. Dizajnovo priestor ozvláštnila obrovská 3D maľba, ktorá približuje podmorský svet plný farebných koralov a rôznych vodných živočíchov.



Pred začiatkom letnej sezóny investovala humenská radnica do kompletnej opravy ženských aj mužských sociálnych zariadení, nainštalovali nové sprchy, zmodernizovali chodby a sklady pre pracovníkov. Na letnom kúpalisku vymenili zámkovú dlažbu okolo veľkého bazéna a deti dostali novú vodnú atrakciu v tvare obrovskej žaby.