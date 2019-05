Mestské lesy Košice otvorili cyklotrasu dlhú desať kilometrov

Terén je vhodný na horský alebo trekingový bicykel. Povrch trasy je kombinovaný, čiže spevnená lesná cesta, asfaltové verejné komunikácie, zemné lesné a poľné cesty.

Košice 18. mája (TASR) – Novú označenú cyklotrasu v sobotu symbolicky otvorili Mestské lesy Košice. Približne desať kilometrov dlhá trasa vedie z mestskej časti Dargovských hrdinov, respektíve z Furče cez Hrašovík a Beniakoviec až na Zelený dvor. Na otvorení sa v rámci osláv Dňa mesta Košice zúčastnili desiatky ľudí. Pre TASR to za košických mestských lesníkov povedal Miroslav Tököly.



„Ide o prírastok do siete cyklotrás. Na území Mestských lesov Košice ich tak máme približne 160 kilometrov. V podstate ide o vyznačenie, do lesov nerobíme žiadne ťažké zásahy ako napríklad výrub alebo nové cesty. Využívame tie lesné, existujúce. Snažíme sa ponúknuť úseky, ktoré by odľahčili už veľmi vyťažené trasy,“ povedal s tým, že napríklad ide o promenádny chodník v Lesoparku Furča. „Toto je taká alternatívna trasa, ktorá ho trošku rozširuje, obchádza,“ vysvetlil Tököly.



Podľa neho zo skúseností môže povedať, že novovyznačenú trasu ľudia rýchlo radi využijú. „Táto je vhodná aj pre staršie deti a umožní aj rodinnú cyklistiku,“ dodal. Vyjadril tiež nádej, že na prípadné zvýšenie návštevnosti zareagujú i samotné obce, čím by zvýšili svoju návštevnosť a mohli by z toho profitovať obe strany.