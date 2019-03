Zónu intenzívnej rekreácie (zóna A) majú podľa návrhu tvoriť hlavné rekreačné centrá v mestských lesoch ako Koliba – Kamzík, Železná Studienka, Kačín a Krasňany.

Bratislava 4. marca (TASR) – Mestské lesy v Bratislave navrhujú rozdeliť do troch zón. Má ísť o zónu intenzívnej rekreácie, zónu rekreácie, ochrany prírody i lesného hospodárstva a zónu pokoja a ochrany prírody i rekreácie. Počíta s tým návrh zonácie mestských lesov, o ktorom bude rozhodovať vo štvrtok (7. 3.) bratislavské mestské zastupiteľstvo.



Zónu intenzívnej rekreácie (zóna A) majú podľa návrhu tvoriť hlavné rekreačné centrá v mestských lesoch ako Koliba – Kamzík, Železná Studienka (horná Mlynská dolina), Kačín a Krasňany. "Hlavnou funkciou v tejto zóne je rekreácia a oddych návštevníkov v prevažne prírodnom prostredí," píše sa v zámere. V tejto zóne by malo byť dovolené budovať nové prvky rekreačnej infraštruktúry v súlade s územným plánom, rozvíjať turistickú, cyklistickú a ďalšiu športovú infraštruktúru. Taktiež rozvíjať voľnočasovú infraštruktúru, najmä detské ihriská, ohniská či altánky a realizovať starostlivosť o lesné porasty, ktorá bude vyhovovať potrebám intenzívnej rekreácie a bude v súlade s platným plánom starostlivosti o les.



Zóna rekreácie, ochrany prírody a lesného hospodárstva (zóna B) predstavuje "rozptylové územie" zóny A, pričom prevládajúcou funkciou je rekreácia v prírodnom prostredí. Doplnkovými funkciami je ochrana prírody a lesné hospodárstvo. Návštevnosť v tejto zóne bude spravidla nižšia ako v zóne A. "Hlavný rozdiel oproti zóne A spočíva v tom, že v zóne B by sa už nemalo uvažovať s budovaním nových prvkov a zariadení rekreačnej infraštruktúry (okrem výnimočných prípadov), ale len s využívaním a udržiavaním (v prípade potreby aj s rekonštrukciou) existujúcich zariadení," vysvetľujú autori návrhu. Lesné hospodárstvo sa tu má realizovať v súlade s platným plánom starostlivosti o les pri rešpektovaní obmedzení a limitov stanovených mestským zastupiteľstvom z roku 2014. Prevažný objem lesohospodárskych činností na území mestských lesov, najmä obnovnej ťažby, sa má realizovať v tejto zóne. V zóne B má byť dovolené aj rozvíjať, udržiavať a obnovovať existujúcu sieť turistických a cyklistických chodníkov či budovať nové cyklotrasy.



Zóna pokoja a ochrany prírody i rekreácie (zóna C) má zosúladiť rekreáciu a ochranu prírody, pri súčasnom výraznom obmedzení lesného hospodárstva. "Hlavnými funkciami v tejto zóne sú ochrana prírody a rekreácia v nenarušenom prírodnom prostredí, pri úplnom zachovaní voľného pohybu osôb. Ťažba dreva sa v tejto zóne nevykonáva," spresňujú autori v zámere. Výnimočne sa má realizovať len úmyselná výchovná ťažba a odstraňovanie stromov, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko pre návštevníkov. V zóne má byť povolený pohyb turistov i cyklistov, údržba a úprava turistických a cyklistických chodníkov. Návrh počíta s vytvorením zón pokoja Železná studienka – Koliba, Železná studienka – Kačín, Drieňovec, Pavleškovica, Vlčí vrch, Chlmec – Krasňany, Vydrica a Vajnorská dolina.



"Pri takomto optimálnom rozčlenení na zónu B s hospodárskou činnosťou (ťažba dreva) pripadá 1424 hektárov územia, a na zónu C (zóna pokoja) 1716 hektárov územia, čo už predstavuje dostatočnú veľkosť územia, v ktorom by návštevníci prakticky neprichádzali do kontaktu s bežnými lesohospodárskymi aktivitami," píše sa v zámere.