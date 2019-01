Mestskí policajti v Trebišove jazdia na elektromobile

Príslušníci útvaru mestskej polície podľa trebišovskej radnice najazdia s jedným automobilom priemerne 3000 kilometrov za mesiac.

Trebišov 11. januára (TASR) – Mestská polícia v Trebišove bude pre svoje potreby využívať nový elektromobil. Mesto ho zakúpilo s podporou dotácie 30.000 eur z Environmentálneho fondu, z vlastných zdrojov na to vyčlenilo 9800 eur. Elektromobil v piatok v Trebišove slávnostne odovzdal vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši.



Príslušníci útvaru mestskej polície podľa trebišovskej radnice najazdia s jedným automobilom priemerne 3000 kilometrov za mesiac. "Práve na základe počtu najazdených kilometrov bol elektromobil vybraný pre mestskú políciu, a to z dôvodu zníženia znečistenia ovzdušia škodlivými emisiami z výfukových plynov, ale aj pre výraznú úsporu pohonných látok," informovala TASR hovorkyňa mesta Martina Mištaničová.



Nabíjacia stanica pre elektromobily je dostupná priamo pred budovou mestského úradu. Nové auto mesto zakúpilo v rámci projektu Elektromobilom k lepšiemu životnému prostrediu v Trebišove.



"Aj vzhľadom na kilometráž, ktorú mestská polícia absolvuje denne, mesačne a ročne, je to veľmi dobrý príspevok k ochrane životného prostredia, preto sa aj mesto zapojilo do tohto projektu," uviedol primátor mesta Marek Čižmár.



Vicepremiér pripomenul, že Environmentálny fond vytvoril špeciálny program na podporu elektromobilov a zvyšovanie kvality životného prostredia, čo súvisí aj s dôsledkami zvyšovania emisií a klimatickej zmeny. "Práve mesto Trebišov môže byť príkladom, aby aj iní ľudia a podnikatelia začali používať elektromobily, ktoré sú k životnému prostrediu veľmi šetrné," uviedol Raši pre novinárov.