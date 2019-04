Park v Banskej Bystrici má šancu dočkať sa obnovy z eurofondov

Mesto sa uchádza zhruba o 1,6 milióna eur z mimorozpočtových zdrojov a s jeho spoluúčasťou by sa investícia do obnovy parku mala vyšplhať na necelé dva milióny eur.

Banská Bystrica 2. apríla (TASR) – Mestu pod Urpínom už nič nebráni uchádzať sa o zdroje z eurofondov na revitalizáciu mestského parku, ktorý "Starobystričania" stále nazývajú tak, ako sa volal kedysi — Leninov park. Poslanci v utorok na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) väčšinou hlasov vyjadrili podporu tomuto projektu.



Ten medzi niektorými obyvateľmi Banskej Bystrice už vlani vyvolal ostrú kritiku pre výrub časti stromov a nahradenia historického altánku z roku 1932. Najmä pre starších je to symbol parku.



"Projekt na prvú etapu podáme už o niekoľko dní a verím, že budeme úspešní. Park bude bez betónu s mlatovými priepustnými chodníkmi, detské ihrisko bude na bezpečnejšom mieste, pôvodný altánok ostane súčasťou parku a veríme, že na tomto významnom mieste sa budú stretávať Banskobystričania všetkých vekových kategórií," informoval ľudí aj cez sociálnu sieť primátor Ján Nosko.



Mesto sa uchádza zhruba o 1,6 milióna eur z mimorozpočtových zdrojov a s jeho spoluúčasťou by sa investícia do obnovy parku mala vyšplhať na necelé dva milióny eur.



Spokojný po utorňajšom zasadnutí MsZ je i Klub nezávislých poslancov.



"Zeleň bude ošetrená, spolu 152 stromov s cieľom predĺženia ich životnosti. Odstránime 'len' dva choré smreky a 20 vyschnutých tují. Vysadíme 68 nových vzrastlých stromov a 1229 drevín a kvetov. Avizované 'betónovanie' parku sa nekoná, výsledkom bude vybudovanie vodopriepustných, mlatových chodníkov," zdôrazňujú poslanci z klubu.



Ako pripomínajú, požiadavke na zachovanie altánku sa čiastočne vyhovie, zostane, ale presunie sa vedľa športovej zóny.



"Bude bezbariérový a bude tam čitáreň s malou knihovničkou. Nové osvetlenie, fontány, lavičky, zóna pre cvičiacich a mamičky s deťmi, wifi. To všetko za peniaze z eurofondov v celkovej výške 1,6 milióna eur a participáciou z mestského rozpočtu päť percent," dodáva Klub nezávislých poslancov.



Poslanci z klubu Banskobystrická alternatíva na zasadnutí MsZ opätovne upozornili, že projekt nebol s občanmi prerokovaný v dostatočnom predstihu a podľa nich mesto pred verejným obstarávaním malo skôr uprednostniť súťaž architektonických návrhov.



Mestský park v Banskej Bystrici z roku 1896 je národnou kultúrnou pamiatkou. Má výmeru takmer 6,5 hektára a označujú ho za prvú verejnú zeleň na území mesta. Dnes je v značne schátralom stave a stáva sa skôr miestom pre asociálov, než miestom pre oddych a relax. Jeho revitalizácia a modernizácia je podľa odborníkov viac než urgentná.