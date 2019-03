Mestský úrad Hanušovce n. Topľou bude od apríla fungovať v inom režime

Od apríla platí na úrade nová organizačná štruktúra, v rámci ktorej došlo k preskupeniu agendy.

Hanušovce nad Topľou 31. marca (TASR) - Mestský úrad (MsÚ) v Hanušovciach nad Topľou čakajú viaceré zmeny. Prvé z nich budú platiť od pondelka 1. apríla.



Podľa prednostu MsÚ Slavomíra Karabinoša, výraznou pre občanov mesta bude zmena úradných hodín. "Doposiaľ platilo, že úrad začínal fungovať o 7. h, odteraz to bude o pol hodinu neskôr, teda o 7.30 h. Posúva sa aj čas konca pracovnej doby z 15. h na 15.30 h. Mení sa aj deň s predĺženými úradnými hodinami, doteraz to bol pondelok. Od pondelka (1. 4.) ním bude streda, kedy občania môžu vybaviť svoje záležitosti v čase od 7.30 do 17.30 h. Novinkou je aj nestránkový deň úradu, ktorým je štvrtok," uviedol Karabinoš s tým, že zmenou úradných hodín reagovali na požiadavky občanov.



"Verím, že upravená pracovná doba bude poskytovať dostatočný priestor na to, aby si vybavili potrebné záležitosti bez toho, aby si museli brať voľno z práce," povedal prednosta mestského úradu.



Od apríla platí na úrade aj nová organizačná štruktúra, v rámci ktorej došlo k preskupeniu agendy. "Vzniklo samostatné oddelenie údržby a správy majetku mesta a oddelenie rozvoja a investícií. Doposiaľ bola táto agenda v jednom oddelení, čo sa ukazovalo ako neefektívne. Od zmeny si sľubujeme vyšší dôraz na poriadok a čistotu v meste. Plánované je tiež zavedenie kancelárie prvého kontaktu," vysvetlil Karabinoš.



Mesto zároveň rokuje o spolupráci s Inštitútom manažérskych systémov Ekonomickej fakulty na Univerzite Mateja Bela. Cieľom spolupráce je organizačný audit, ktorý by podrobne zmapoval procesy a pracovné postupy na úrade a následne by sa na ňom implementovali normy ISO 9001 a ISO 37001 zamerané na efektívne fungovanie a protikorupčné opatrenia.



"Výsledkom by tak malo byť lepšie fungovanie úradu. Mesto tiež zvažuje podpis memoranda s univerzitou, vďaka čomu by sa mohli jeho aktuálne problémy preniesť do diplomových a záverečných prác študentov," dodal Karabinoš.