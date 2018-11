MHD sa podľa I. Nesrovnala zásadne zlepšila, odborník si to nemyslí

Nesrovnal chce v rozvoji verejnej dopravy pokračovať ďalej. Posun sľubuje v projektoch električkovej trate až na koniec Petržalky, do Devínskej Novej Vsi, Podunajských Biskupíc či Vrakune.

Bratislava 2. novembra (TASR) – V bratislavskej MHD došlo za posledné štyri roky k zásadnému zlepšeniu ponúkaných služieb a aj vozového parku. V piatok to vyhlásil primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, ktorý chce svoj post obhájiť aj v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Martin Fundárek z občianskeho združenia Lepšia doprava si však myslí, že v prípade rozvoja MHD v Bratislave za uplynulé štyri roky nastala stagnácia až mierny úpadok.



Nesrovnal svoje tvrdenia opiera o prieskum verejnej mienky, ktorý si objednal Dopravný podnik Bratislava (DPB). "Viac ako dve tretiny opýtaných Bratislavčanov vidí veľký kvalitatívny posun práve v kvalite cestovania v MHD. Za posledné štyri roky nastal v tejto oblasti obrovský skok. V Bratislave máme 60 nových električiek, 90 nových autobusov, 19 elektrobusov a všetky trolejbusy sú už obnovené," povedal primátor. Viaceré vozidlá MHD sú podľa jeho slov klimatizované, nízkopodlažné, ponúkajú internetové pripojenie a viacero smart riešení. Nesrovnal deklaruje, že obnovili viac ako 40 zastávok. Na viaceré zastávky, najmä v centre mesta, boli nainštalované elektronické informačné tabule.



V rozvoji verejnej dopravy chce pokračovať ďalej. Posun sľubuje v projektoch električkovej trate až na koniec Petržalky, do Devínskej Novej Vsi, Podunajských Biskupíc či Vrakune. "Chcem pokračovať v nákupe nových električiek a autobusov. Plánujem zjednotiť zľavy pre seniorov. Chcem, aby sa 100-percentná zľava z ceny cestovného posunula z veku 70 rokov, kde je teraz, na individuálny vek, kedy konkrétny Bratislavčan nastúpi do dôchodku. MHD musí viacej podporovať mladé rodiny, navrhujem preto 100-percentnú zľavu pre sprievod detí do troch rokov," podotkol primátor. Bratislava podľa neho na to má peniaze, pretože je v najlepšej finančnej kondícii za posledné roky.



Posun v MHD nastal podľa generálneho riaditeľa DPB Milana Urbana aj v kvantite výkonov. DPB spolu s mestom podľa neho musia pokračovať v pravidelnej obnove vozidiel MHD. "To znamená zhruba ročne 40 autobusov, tri až štyri električky a šesť až sedem trolejbusov. Trolejbusy sú však už teraz vynovené kompletne. Ich obnova preto bude naštartovaná až po roku 2020," podotkol.



Fundárek hodnotí ako pozitívum práce súčasného vedenia mesta a DPB dokončenie I. etapy električkovej trate do Petržalky a obnovy Starého mosta. Radí tu aj spustenie bikesharingu a masívnu obnovu ciest, kde je však podľa neho otázna kvalita odvedenej práce i výber rekonštruovaných úsekov. "Rozvoj a modernizácia koľajovej dopravy sa však výrazne zbrzdili. Modernizácia vozidlového parku DPB je nekoncepčná, nekupujú sa vozidlá, ktoré by bolo najviac treba. Verejná doprava je naďalej obmedzovaná pre rôzne podujatia a pre stavebnú činnosť," zhodnotil pre TASR. Nesrovnalom navrhované nové zľavy v MHD vníma ako nekoncepčné. Podľa Fundáreka ide len o predvolebnú kampaň, ktorá nie je postavená na reálnych základoch.