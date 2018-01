Michael Malarkey, hviezda seriálu Upírske denníky, vystúpi v Košiciach

Malarkey so svojou kapelou predstaví nový album Mongrels, fanúšikovia s VIP vstupenkami sa so seriálovou hviezdou budú môcť aj osobne stretnúť.

Bratislava/Košice 17. januára (TASR/Teraz.sk) - Svetoznámy herec, spevák a hudobník Michael Malarkey, preslávený postavou Enza v seriáli Upírske denníky, vystúpi v stredu 6. júna v klube Tabačka v Košiciach. Malarkey so svojou kapelou predstaví nový album Mongrels, fanúšikovia s VIP vstupenkami sa so seriálovou hviezdou budú môcť aj osobne stretnúť.







Michael Malarkey je britsko-americký herec. Narodil sa v USA v štáte Ohio (*21.6.1983), v roku 2006 sa presťahoval do Londýna, kde študoval na Akadémii hudobných a dramatických umení. Od počiatku kariéry sa rovnomerne venoval divadelnému herectvu a vlastnej hudobnej tvorbe. Minulý rok v októbri vydal debutový sólový album Mongrels, ktorý predstaví aj košickému publiku. Jeho hudobná tvorba je postavená na silnom pesničkárskom základe, jednotlivé skladby sú výpoveďami o živote, často veľmi osobné a intímne. Na živých vystúpeniach sprevádza Malarkeyho kompletná kapela v obsadení gitara, basová gitara, klávesy, violončelo, bicie.



Vstupenky sú k dispozícii na Listocheck.sk. TASR informoval Tomáš Holetz z agentúry Seahorse promotion.