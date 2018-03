Michalovce chcú pokračovať v rekonštrukcii ciest a chodníkov

Realizačný plán na aktuálny rok počíta s viacerými úsekmi.

Michalovce 6. marca (TASR) – Michalovce plánujú pokračovať v rekonštrukcii miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch. Realizačný plán na aktuálny rok počíta s viacerými úsekmi.



Predpokladaný finančný objem 1,06 milióna eur s DPH mesto uhradí formou pravidelných mesačných splátok počas piatich rokov. Ide o tzv. dodávateľský úver. "Dodávateľ stavebných prác zrealizuje dohodnuté dielo na vlastné náklady s tým, že mesto potom túto investíciu v nejakom časovom horizonte na pevne dohodnutých splátkach, ročných či mesačných, splatí," vysvetlil pre TASR primátor Viliam Zahorčák.



Mesto podľa neho dlhodobo, aj na základe vlastného poznania, vie, kde je aká situácia. "Pristúpili sme k tomu, že rekonštruujeme mesto po jednotlivých sídliskách, radi by sme možno robili aj po tzv. IBV, ale to nie je možné v súčasnom období, preto sme sa rozhodli riešiť iba niektoré úseky ciest a chodníkov práve v týchto častiach IBV. Vždy, každý rok, toto schvaľovala mestská rada na návrh príslušného odboru, takisto aj teraz to schvaľovalo mestské zastupiteľstvo na základe odporúčania odboru," vysvetlil spôsob výberu jednotlivých úsekov.



Zahorčák poznamenal, že v meste na najkolíznejšom uzle na Štefánikovej ulici by mala v rámci plánu pribudnúť aj okružná križovatka. "Podľa nášho názoru sa žiada, aby sa upravili aj tie cesty v jej okolí," poznamenal s tým, že by ju chceli zrealizovať ešte v tomto roku. "Predpokladám, že v jarných mesiacoch by mohla začať samotná výstavba diela," spresnil.



S formou a výškou financovania a tiež tempom zadlžovania mesta v tejto súvislosti nesúhlasil poslanec Jozef Bobík. "Veľa sme prijali z EÚ, veľa sme predali, veľa získavame na podielových daniach, napriek tomu dlh zvyšujeme a sťažujeme situáciu budúcim poslancom aj primátorovi," povedal na februárovom rokovaní, na ktorom materiál schvaľovali. Podobný názor mal aj poslanec Dušan Goda. "Toto je súčasťou vašej predvolebnej kampane," adresoval vedeniu mesta.



Primátor reagoval tým, že Michalovce nie sú v takej situácii, že si nemôžu zobrať ďalší úver. "Mesto je v dobrej finančnej kondícii," uviedol s tým, že schválením plánu rekonštrukcie ciest sa v porovnaní s rokom 2017 predpokladá zníženie dlhového zaťaženia.