Michalovce chcú pokračovať v revitalizácii ciest i chodníkov

Michalovce 11. marca (TASR) – Michalovská samospráva plánuje pokračovať v revitalizácii miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch, s ktorými na území mesta začala v roku 2017.



Ako sa uvádza v dokumente, ktorý na svojom poslednom rokovaní schválili michalovskí poslanci, mesto v rokoch 2019 až 2021 plánuje pokračovať v spomínanej revitalizácii v rámci vyhláseného verejného obstarávania formou rokovacieho konania vo finančnom objeme 4,67 milióna eur s DPH. V aktuálnom roku by mali rekonštrukcie prebiehať hlavne na sídlisku Západ a na ulici Močarianskej. Predpokladaná výmera týchto častí je približne 17.250 štvorcových metrov (m2). Aproximatívny výpočet nákladov na tieto práce predstavuje približne 1,45 milióna eur.



V roku 2020 plánuje samospráva pracovať v 11 častiach mesta. Ich predpokladaná výmera predstavuje 11.645 m2. Investovať by sa do nich malo približne 1,55 milióna eur. V poslednom roku je naplánovaná rekonštrukcia v 12 častiach mesta, ktorých rozsah je spolu okolo 26.850 m2. Práce by mali predbežne stáť takmer 1,68 milióna eur. Výmery jednotlivých chodníkov a komunikácií, ako aj predpokladané náklady sú orientačné. Spresnené budú až na základe rokovacieho konania.



Poslanci schválili aj financovanie tohto plánu, a to formou dodávateľského úveru. To bude mať vplyv na vývoj celkového dlhu mesta. Podľa schváleného materiálu bolo ku koncu vlaňajška dlhové zaťaženie mesta na úrovni približne 9,63 milióna eur (32,32 %) a ročné splátky predstavovali vyše 3,4 milióna eur (16,18 %). Schválením plánu rekonštrukcie miestnych komunikácií v objeme 4,67 milióna eur sa predpokladá dlh mesta ku koncu roka 2021 vo výške viac ako 7,03 milióna eur (20,8 %) a suma ročných splátok necelých 2,9 milióna eur (12,43 %).



Samospráva tieto aktivity, ktorých cieľom je vytvoriť bezpečné komunikácie pre peších a vozidlá, realizuje v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Michalovce na roky 2016 až 2025.