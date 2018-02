Malí Michalovčania sa na ľade učia základy korčuľovania

Do tohto projektu je zapojených 190 detí z ôsmich materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a jednej cirkevnej materskej školy.

Michalovce 8. februára (TASR) – Michalovskí škôlkari sa môžu aj v tomto roku naučiť korčuľovať v rámci projektu Korčuliarska gramotnosť. Realizuje ho mesto v spolupráci s Hokejovým klubom (HK) Mládež Michalovce. Výučba základov korčuľovania je určená pre deti od päť do šesť rokov.



Ako TASR informovala hovorkyňa radnice Iveta Palečková, cieľom aktivity, ktorá v tomto roku píše svoje štvrté pokračovanie, je dať deťom možnosť vyskúšať si pohyb na ľade, naučiť sa korčuľovať a mať tak možnosť výberu ďalšej športovej aktivity. "Mesto zabezpečuje dopravu detí na zimný štadión autobusom, čo je pre mnohé z nich tiež veľký zážitok, poskytuje tiež štadión, teda ľadovú plochu, a HK Mládež zabezpečuje trénerov a pomôcky," priblížila.



Do tohto projektu je podľa jej ďalších slov zapojených 190 detí z ôsmich materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a jednej cirkevnej materskej školy. "Výučbu navštevujú aj detičky z iného mesta, ktoré na korčuľovanie vozia rodičia. Jednotlivé materské školy majú stanovený harmonogram a každá skupina má na korčuľovanie určených 45 minút," doplnila s tým, že projekt potrvá do 19. apríla.