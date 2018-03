Mestská polícia v Michalovciach zaznamenala vlani pokles priestupkov

Jedným z dôvodov, prečo došlo k spomínanému zníženiu, je preventívna činnosť, na ktorú MsP kládla aj v predchádzajúcich rokoch pozornosť.

Michalovce 2. marca (TASR) – Mestská polícia (MsP) v Michalovciach zaznamenala vlani spolu 2223 priestupkov, čo je oproti predošlému roku o 670 menej.



"Myslím, že to bolo zapríčinené tým, že naše hliadky dennodenne monitorujú ulice, máme mesto rozdelené do siedmich služobných obvodov," vysvetlil pre TASR jej náčelník Dušan Šanta s tým, že prípadné vzniknuté situácie okamžite riešia.



Ďalším dôvodom, prečo došlo k spomínanému zníženiu, je podľa neho preventívna činnosť, na ktorú MsP kládla aj v predchádzajúcich rokoch pozornosť. "V roku 2017 bolo realizovaných okolo 50 prednášok, na ktorých sa zúčastnilo približne 3500 žiakov a študentov, ako aj seniorov," zdôraznil. Šanta si myslí, že pokles počtu priestupkov sčasti ovplyvnilo aj to, že počas roka mali podstav troch policajtov. "Keďže tieto priestupky vyhľadávame, tak čiastočne aj to mohlo spôsobiť, že ten nápad tých priestupkov bol v roku 2017 nižší," ozrejmil.



Tento stav však začiatkom tohto roka doplnili. "Bolo výberové konanie v januári, kde sme už vybrali troch policajtov, v súčasnosti sú na kurze," spomenul. V poslednom období s tým však majú podľa jeho ďalších slov problém, pretože z roka na rok im klesá záujem o prácu v MsP. "Na tieto tri miesta sme robili až tri výberové konania," podotkol s tým, že sa to ale netýka len Michaloviec. "Je to celoslovenský trend. Myslím si, že je tu aj problém finančný, pretože v porovnaní so štátnou políciou je to ohodnotenie podstatne nižšie, čiže aj tu vidím dôvod, prečo je to tak," skonštatoval.



V súčasnosti majú plný stav, teda 33 policajtov aj s náčelníkom. "Vo výkone služby je ich 26," uzavrel s tým, že v mestskej polícii momentálne pôsobia iba muži.