Motozraz na Zemplíne ponúkne spanilú jazdu

Veľká spanilá jazda Zemplínom je na programe v sobotu. Súčasťou podujatia je tiež mnoho nezvyčajných súťaží a atrakcií.

Michalovce 15. augusta (TASR) - Zemplínska Šírava sa od štvrtka na tri dni stane centrom diania 18. ročníka Medzinárodného motozrazu Sveta motocyklov. Prvú spoločnú jazdu absolvujú motocyklisti už dnes večer, ich cieľom budú Michalovce.



Veľká spanilá jazda Zemplínom je na programe v sobotu. Súčasťou podujatia je tiež mnoho nezvyčajných súťaží a atrakcií. Svedčí o tom program motozrazu zverejnený na internetovej stránke organizátora.



V rámci piatkového programu budú účastníci motozrazu môcť darovať krv, zasúťažia si na šiestych majstrovstvách Slovenska v hode mobilom do diaľky, zavítajú na michalovskú pešiu zónu. Nechajú si tiež posvätiť motorky a zabavia sa na "Bike a moto show".



V sobotu čaká na návštevníkov zrazu výstava historických vozidiel, súťaž o najhlučnejší motocykel, "Big air bike show" a verejnosťou obľúbená spanilá jazda Zemplínom.



Záujem verejnosti o tradičný motozraz pre TASR potvrdila aj Adela Kalaninová z komunikačného odboru Mestského úradu v Michalovciach.



"Medzinárodný zraz sveta motocyklov spojený s prejazdom mesta je neodmysliteľnou súčasťou Zemplínskeho jarmoku, ktorý sa v našom meste uskutočňuje každoročne, vždy počas tretieho augustového víkendu. Medzi Michalovčanmi i návštevníkmi nášho mesta sa teší veľkej obľube. Vidieť to práve počas spanilej jazdy, keď motorkári prechádzajú naším námestím, ktoré po celej dĺžke lemujú diváci a nadšenci sveta motocyklov," uviedla s tým, že mesto sa snaží robiť všetko pre to, aby boli na prejazd motocyklistov vytvorené čo najlepšie podmienky.